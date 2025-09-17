「さそり座」さんの幸運をつかむ“軌道修正”の方法！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「軌道修正」について解説します。
うまくいかなかった、勝てなかった、悔しさを跳ね返すための手段が、軌道修正となるはず。
作戦を練り直す、戦いのフィールドを選び直すなど、生き方そのものを見直すことになりそう。勝算を弾いて、動くことに。
【よくある症状】
正攻法で立ち向かっても、どうにもならない状況になった時に、戦略的な撤退を考えるはず。
タイミングをズラす、戦法を変える、専門性を強化してみるなど、思い切った手を打って自分のバリューを上げるのです。
【さそり座さんの軌道修正キーワード】
1：自己分析
2：自己研究
3：自己表現
あなたの人生は、ドラマチックに変貌します。
挫折のタイミングで自分に向き合うから、特別な運命を引き寄せるのです。軌道修正時には、この先の未来がどうなるのか確信が持てなくても、決心がプラスにでるはず。
【処方箋】
・絶望の先に希望をつかむ
追い詰められ、打ちのめされた後に、見えてくるのです。
もしかしたら、やれるかもしれない、頑張れば、何かになれそうな気がする……あなたにとって軌道修正は、人生の重大な転機となるでしょう。アスリートがコーチに転職するように、アーティストが美術商を目指すように、最初に目指したもののすぐ近くに自分を生かせる特別な場所が見つかるはず。
「これしかない」という集中を緩めて、少し引いてみることで、道が生まれるのです。
・必要なら取り戻す
熱量が高い分、反動も大きいはず。
完璧にやれないなら、全部いらない……と考えやすいでしょう。このため、なんらかの事情で、大好きだった世界、人から完全に縁を切ることも珍しくありません。受けたダメージを癒やすために、ふっとかき消えるような軌道修正を選ぶことも。
でも、またいつか、「昔のように」と思えるようになったら、素直に戻ってみましょう。大事にしていた何かを取り戻すことができるはず。軌道修正は重ねていいのです。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
