DEWクリーム新登場♡タンタンコンクドロップαで美フォルム肌

カネボウ化粧品のスキンケアブランド「DEW（デュウ）」から、進化した「DEWタンタンコンクドロップα」が9月20日（土）より新発売♡ ヒアルロン酸¹を従来品比2倍²に増量し、独自開発成分「ヒアロバウンスヴェール プラス⁴」を配合。もっちり弾むようなハリ肌に導き、フェイスラインまで密着する濃密クリームで、美フォルム³な肌を目指せます♪

ヒアルロン酸2倍配合で弾むようなハリ肌



新成分「ヒアロバウンスヴェール プラス⁴」を配合し、2種のヒアルロン酸¹（保湿）を従来品比2倍²増量。

肌に均一に密着する弾力膜「ヒアロ弾力膜⁵」が進化し、もっちり弾むようなハリとツヤを実現します。日中の肌のもたつきも防ぎ、フェイスラインまで美しく整えます。

＊1 ヒアルロン酸Na（保湿）

＊2 従来品比

＊3 キメの形が美しい状態

＊4 ヒアルロン酸Na、べへネス-2、マイクロクリスタリンワックス、メチルセリン、アセチルグルコサミン、ワレモコウエキス、酵母エキス、ブクリョウタケエキス

＊5 ヒアルロン酸Na（保湿）配合のうるおってハリ肌に導く弾力のある膜 ＊6 年齢に応じたうるおい・ハリのお手入れのこと

ドライヤー熱で輝く髪へ♡HAIRSTAR ヘアミストで叶える新ケア

濃密クリームで瞬感密着



55gスパチュラ付き（レフィル55g）で、肌にのせると柔らかくなじみ、フェイスラインを引き上げるようにマッサージ。

濃密でなめらかなテクスチャーは、うるおいを閉じ込め、心地よいミルキーグリーンフローラルの香りで包み込まれます♡

田中みな実さん起用の新ビジュアル



ブランドミューズ田中みな実さん出演のスペシャルWEBムービーも公開中。進化した「DEWタンタンコンクドロップα」の魅力や、美フォルム*³な肌作りの秘訣をたっぷり語っています。

うっとりするほど美しいフェイスラインも必見です♪

美フォルム肌を叶えるDEWクリームで毎日のスキンケアを



9月20日（土）発売の「DEWタンタンコンクドロップα」は、55gクリーム・レフィル各55gで登場♡ ヒアルロン酸¹2倍配合²と独自開発成分⁴で、もっちり弾むハリ肌に。

濃密クリームはフェイスラインまで密着し、親指カッサを組み合わせると、さらに美フォルム³を実感できます。毎日のスキンケアに取り入れて、弾むようなうるおい肌を楽しんでみてください♪