DEWクリーム新登場♡タンタンコンクドロップαで美フォルム肌
カネボウ化粧品のスキンケアブランド「DEW（デュウ）」から、進化した「DEWタンタンコンクドロップα」が9月20日（土）より新発売♡ ヒアルロン酸¹を従来品比2倍²に増量し、独自開発成分「ヒアロバウンスヴェール プラス⁴」を配合。もっちり弾むようなハリ肌に導き、フェイスラインまで密着する濃密クリームで、美フォルム³な肌を目指せます♪
ヒアルロン酸2倍配合で弾むようなハリ肌
新成分「ヒアロバウンスヴェール プラス⁴」を配合し、2種のヒアルロン酸¹（保湿）を従来品比2倍²増量。
肌に均一に密着する弾力膜「ヒアロ弾力膜⁵」が進化し、もっちり弾むようなハリとツヤを実現します。日中の肌のもたつきも防ぎ、フェイスラインまで美しく整えます。
＊1 ヒアルロン酸Na（保湿）
＊2 従来品比
＊3 キメの形が美しい状態
＊4 ヒアルロン酸Na、べへネス-2、マイクロクリスタリンワックス、メチルセリン、アセチルグルコサミン、ワレモコウエキス、酵母エキス、ブクリョウタケエキス
＊5 ヒアルロン酸Na（保湿）配合のうるおってハリ肌に導く弾力のある膜 ＊6 年齢に応じたうるおい・ハリのお手入れのこと
濃密クリームで瞬感密着
55gスパチュラ付き（レフィル55g）で、肌にのせると柔らかくなじみ、フェイスラインを引き上げるようにマッサージ。
濃密でなめらかなテクスチャーは、うるおいを閉じ込め、心地よいミルキーグリーンフローラルの香りで包み込まれます♡
田中みな実さん起用の新ビジュアル
ブランドミューズ田中みな実さん出演のスペシャルWEBムービーも公開中。進化した「DEWタンタンコンクドロップα」の魅力や、美フォルム*³な肌作りの秘訣をたっぷり語っています。
うっとりするほど美しいフェイスラインも必見です♪
美フォルム肌を叶えるDEWクリームで毎日のスキンケアを
9月20日（土）発売の「DEWタンタンコンクドロップα」は、55gクリーム・レフィル各55gで登場♡ ヒアルロン酸¹2倍配合²と独自開発成分⁴で、もっちり弾むハリ肌に。
濃密クリームはフェイスラインまで密着し、親指カッサを組み合わせると、さらに美フォルム³を実感できます。毎日のスキンケアに取り入れて、弾むようなうるおい肌を楽しんでみてください♪