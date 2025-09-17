俳優の中尾明慶さんは9月16日、自身のInstagramを更新。レアなプライベートショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：中尾明慶さん公式Instagramより）

俳優の中尾明慶さんは9月16日、自身のInstagramを更新。プライベートの姿を披露しました。

「おかか様と相思相愛」

「最近の睡眠」と題し、自身の写真を1枚載せている中尾さん。愛猫と密着し寝ている姿です。中尾さんはアイマスクもして、熟睡しているよう。また、愛猫も中尾さんの頭に自分の頭を重ね、リラックスして寝ている様子がうかがえます。

コメントでは、「おかか可愛い」「浮気現場」「おかかの愛を感じますよ」「愛されてる」「おかか様と相思相愛」「おかかの添い寝」「りいさちゃん撮ったのかな？？」「毎日毎日お疲れ様です」「おかかからの圧がスゴい」「おかか先生の顔がたまらん」「お似合いの2人」「おかかの幸せそうな寝顔」と、称賛の声が多数上がりました。

愛猫の「どういう状況？」

7月24日にはもう1匹の愛猫が背を床に着け、あお向けに“伸び”をしている写真を公開していた中尾さん。「どういう状況？」と自身も困惑しています。中尾さんは2匹の愛猫と共に楽しく生活しているようですね。今後もすてきな写真を楽しみにしています。(文:橋酒 瑛麗瑠)