ÉË»Ò¤µ¤Þ¤¬¹Ö±é¤ÇÎÞ¡ÄË´¤­Éãùî¿Î¤µ¤Þ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ê¥È¥ë¥³¤ÎÄ°½°¤â¤é¤¤µã¤­¡¡ÄÞ¤Ë¥È¥ë¥³¹ñ´ú¤Î¥Í¥¤¥ë¡Ö¿Æ»Ò»°Âå¤Î·ë¤Ó¤Ä¤­¡×¼Â´¶¤µ¤ì¤ë

¥È¥ë¥³¤òË¬ÌäÃæ¤Î»°³ÞµÜ²È¤ÎÉË»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤Ç¹Ö±é¤·¡¢¤´²ÈÂ²¤Î»×¤¤½Ð¤òÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ»þ´Ö¤Î16ÆüÌë¡¢ÆüËÜ¡¦¥È¥ë¥³¶¨²ñ¤ÎÁíºÛ¤òÌ³¤á¤ëÉË»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤Ç¹Ö±é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»°³ÞµÜ²È¤Î¿Æ»Ò»°Âå¤Ë¤ï¤¿¤ë¡Ö¥È¥ë¥³¤È¤Î¸òÎ®¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¹Ö±é¤Ç¡¢ÉË»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢Éã¡¦𥶡¿Î¤µ¤Þ¤Ë¤Ê¤é¤¤¡¢Î¾¹ñ¤Î¹ñ´ú¤ò¥Í¥¤¥ë¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Û¤«¡¢𥶡¿Î¤µ¤Þ¤ÎÛÍ¤Ë°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥È¥ë¥³¤ÎÀÖ¤¤T¥·¥ã¥Ä¤ò¼ý¤á¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¿¶¤êÊÖ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÉË»Ò¤µ¤Þ¡§
¥È¥ë¥³¤È¤¤¤¦¹ñ¤¬¡¢»°³ÞµÜ²È¿Æ»Ò»°Âå¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿
ÉË»Ò¤µ¤Þ¤Î¥È¥ë¥³Ë¬Ìä¤Ïº£²ó¤Ç8²óÌÜ¤Ç¡¢21Æü¤Þ¤ÇÂÚºß¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£