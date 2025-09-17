「しし座」さんの幸運をつかむ“軌道修正”の方法！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「軌道修正」について解説します。
軌道修正と聞くと、身構えてしまうはず。
「何か問題がありましたか？」と聞きたくなるでしょう。自分に非があるように感じるし、見えない何かに負けた気にもなりそう。間違いを認められない心理が働くのです。
【よくある症状】
修正をかけるくらいなら、全部やり直したいと感じるはず。
つまり、本当はすべてパーフェクトにこなしたいと願っているのです。直しなし、一発勝負でバッチリ決めるのが、かっこいい生き方だと刷り込まれています。
【しし座さんの軌道修正キーワード】
1：改善
2：素直
3：完璧
これが正しいと思って進めてきたことを否定し、別の道を探るのは、プライドが許さない、情けないと感じそうですが、発想を変えるとよさそう。
リテイクではなく、新しいチャンスです。よりよく改善を目指しましょう。
【処方箋】
・プランBに光を当てる
視野が広いあなたですから、シミュレーションはバッチリでしょう。
何かを仕掛ける時に、「コレがダメなら、アレ」と別のプラン、アイデアも浮かんでいるはず。最初の計画で動いてみて、思い通りにならなかった時には、一度捨てたやり方をもう一度検討してみるといいのです。
なお、ルートを乗り換える前に、ダメ押しで動くことも大事。「どうやっても無理か」という納得なしには、次へ進めないはず。ちゃんと終わらせることを心掛けて。
・サービス精神を発揮する
何かを変えることは決まっているけれど、どっちに進んだらいいのか分からない時は、人に喜んでもらう生き方を選びましょう。
誰かを笑顔にする、幸せを感じてもらえる時間が、あなた自身を満たすはず。また、安定を求めるのをやめるのもポイントに。企業に属するよりも、フリーランスで頑張る、自分で仕事を創造するスタイルがよい転機となるはず。
日常的には、ノーミスを目指して。パーフェクトへの挑戦が、成長と幸せの始まりに。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
