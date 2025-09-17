「かに座」さんの幸運をつかむ“軌道修正”の方法！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「軌道修正」について解説します。
あなたの中には、「今とは違う生き方をしたい」という願望があるでしょう。
仕事をしていれば、家庭に入りたいと思い、家庭に入れば、一人暮らしの自由に焦がれます。もっといい生き方がある気がしてならないのです。
【よくある症状】
ふと思いついて、仕事を変えてみる、引っ越しをしてみる……交際相手もチェンジする、でも、変わった気がするのは、ほんの数カ月では？
すぐに日常化してしまい、「もっと他に何かありそう」と思ってしまうのです。
【かに座さんの軌道修正キーワード】
1：自愛
2：真心
3：重心
あなたは今、幸せでしょうか？
そう聞かれて、すぐに答えられないなら、何かを変える必要があるでしょう。「まあまあ」「それなり」ならば、部分修正を。「めっちゃ幸せ」ならば、このまま、未来を育てましょう。
【処方箋】
・セルフチェック
今の自分に点数をつけてみるのです。
100点満点でいえば、今、何点でしょうか？ 100点ならば、もっと楽しく過ごせるように工夫していけばいいだけ。99点ならば、残り1点、何が足らないのか、真剣に考えてみましょう。
不足が他者に由来するもの、例えば、「好きなのに振り向いてくれない」とか、「面接を受けたのに落ちた」ならば、ターゲットを変えるという軌道修正を選ぶべき。自分に由来する問題なら、解決に向けて動き出して。
・足場を変える
住めば都になってしまうかに座さん。
いいことも、悪いことも慣れてしまうのです。このため、軌道修正をかけようとすると、ガラッと変える一択になってしまうはず。
でも、その前に、立ち位置や関わり方を変えるなど、段階的に離れてみる手もあります。思い切って抜ける、逃げるは、最終的な手段と考えると頑張りを無にせずに済むはず。
日常的には、身近な人と一緒にやると変化が起こしやすいはず。ダイエットや勉強など仲間を募って。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
