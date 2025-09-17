「ふたご座」さんの幸運をつかむ“軌道修正”の方法！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「軌道修正」について解説します。
「ココ、直して」と言われると、「了解です」と快く動けるあなた。
でも、本音を言えば、修正が入った段階で、もうどうでもよくなってしまうでしょう。自分のものではなくなった気がして、モチベーションが下がるのです。
【よくある症状】
たくさんの選択肢の中から、ベストを選んで提案しているつもりなので、修正という概念が理解できません。
手直しをした後に、何を続ければいいのか、基準を見失うのです。柔軟なのに、軌道修正は苦手なはず。
【ふたご座さんの軌道修正キーワード】
1：自発
2：偶発
3：節目
人に指図された途端、ガッカリモードになってしまって、もう頑張れません。
「ハイハイ」言って、指示通りにすればいいと心が離れてしまうはず。大事なのは、あなたが「変えたい」と願うこと。すべては、そこからです。
【処方箋】
・2つのタイミング
「これ、よくないな」と気付いても、すぐにはアクションを起こさないはず。
いくつかある解決法を検討して、今の状況に合ったもの、または、無理なくムダなく実行できるやり方を探すでしょう。自分なりの手応え、確信が持てないとゴーサインは出さないのです。
また、その一方で、衝動的に動くこともあるはず。「もう我慢がならない」「一刻も早く変えたい」と、周囲が驚くような強引さで、全とっかえをすることも珍しくありません。
・期日を切る
「この日まで」と終わりを決めるやり方も有効です。例えば、年度末、あなたの誕生日など、キリのいいところで切り替えていくのです。持ち前の計画性が生かせ、有休をフルに使って退社する的なメリットも多いはず。
日常の中でも、「1日からダイエットをする」「月末までに仕上げる」とスタートとゴールを日付と結びつけることで、メリハリがついて、実行率が高まっていきます。選択を人に委ねない、介入させないことが成功の秘訣（ひけつ）に。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
