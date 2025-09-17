2回のマウンドに上がった大谷のパンツに穴

【MLB】ドジャース ー フィリーズ（日本時間17日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地のフィリーズ戦に「1番・投手兼指名打者」で投打同時出場。初回の第1打席で安打を放つと、そのまま2回のマウンドにたった。スライディングの影響でパンツには穴が。「ピッチャーでドロや穴のユニホームいないよね」とファンも注目している。

この日、初回の投球では1死で本塁打王を争うシュワーバーの初球に内角低めへのフォーシームでメジャー自己最多タイの101.7マイル（約163.7キロ）を計測。ファウルでカウントを稼ぐと、2ボール2ストライクから高めのスライダーで見逃し三振に仕留めた。

3者凡退で凌ぐとその裏にすぐさま打席へ。二塁への安打を放った。3番T・ヘルナンデスの打席で二塁へスライディングしていた。生還せずに3アウトになると、一度ベンチへ下がった。

少し時間が空いた後、出てきた大谷はパンツの膝と臀部に穴が空いていた。NHKの実況が気がつくと、ファンも注目。「先発投手の大谷さん2回でもうユニに穴開いてる……」とコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）