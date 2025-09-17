ミスド×「ブラックサンダー」コラボにネットオーダー限定商品が登場！

　「ミスタードーナツ」は、10月1日（水）から期間限定で、「ブラックサンダー」とのコラボレーション商品の新作として「衝撃!?焼きチョコブラックサンダーキャット」を、「ミスドネットオーダー」の予約注文限定で発売する。それに先駆け、9月18日（木）から予約注文の先行受付が開始される。

■受取前日まで予約可能

　今回登場する「衝撃!?焼きチョコブラックサンダーキャット」は、 むかし、ポン・デ・チョコデビルにイナズマを落とされたショックで、人見知りになっちゃったにゃんこをモチーフにしたドーナツ

　「ミスタードーナツ」55周年を記念し5つのトッピングを使った本商品は、ネコの形に成型したサクサクのオールドファッション生地に、チョコフィリング、ゴールデントッピング、ビスケットとザクザク食感がアップしたココアクッキーをトッピングした一品となっている。

　さらにチョコレートをコーティングしてオーブンで焼き上げ、仕上げにチョコクランチとココナツを乗せることでよりザクザク食感を楽しめるように仕上げたという。

　なお「ミスドネットオーダー」は、スマートフォンパソコンを使ってドーナツを1個から注文できるサービスのこと。予約は受取前日まで受け付けており、当日はレジに並ばず商品を受け取ることが可能だ。

　ちなみに、「ミスタードーナツ」の店舗では「ブラックサンダー」とのコラボレーション商品として、チョコレート生地にザクザク食感をトッピングした「ブラックサンダーチョコレート」、ふんわり食感のイースト生地とホイップクリームを楽しめる「ブラックサンダー＆エンゼル」、サクサク食感のオールドファッションにザクザク食感を合わせた「ブラックサンダーチョコファッション」の全3種類を販売中。さまざまな人気ドーナツと“ザクザク食感”の組み合わせを食べ比べてみるのも良いだろう。