パソコンケース内に「踊るずんだもん」を住まわせてみた！ 空きスペースに回転LEDを組み込んで盆踊りするずんだもんを投影

PCケース内にバーサライタを取付けて、踊るずんだもんを生息させてみました！ ずんだもんの３DモデルをBlenderとmixamoを使用して躍らせています！(=ﾟωﾟ)ﾉ

自作パソコンのケース内に“踊るずんだもん”を住まわせてみたとの動画が投稿されています。制作者はのよすけさん。見ていて楽しいパソコンが出来上がります。

自作パソコンにITXマザーボードを搭載したところ、ケース内に空きスペースができてしまいました。配線がむき出しで、見栄えが悪いので“バーサライタ”を導入することにしました。

バーサライタとは、一列に並んだLEDを高速回転させ、残像を利用して文字や画像を表示する装置です。画像が浮かび上がるように投影されます。

3Dプリンターで専用の台座を設計・出力し、ケース内に固定。電源配線も工夫して接続し、ついにずんだもんの静止画を投影することに成功しました。

しかし「動かないずんだもんはあまりかわいくない」との理由から、今度は動画を自作。さときさん制作の3Dモデルをニコニ立体でダウンロードし、BlenderやAdobe Mixamoを活用して動きをつけていきます。

Adobe Mixamoにはダンスだけでも200種類以上のモーションがありました。今回は、盆踊りの動きに似た「Samba」を選択。ずんだもんが陽気に踊るようになりました。

Blenderを使ってアニメーション動画を制作し、これをバーサライタに読み込ませます。すると、ケース内でずんだもんが踊るように。せっかくなので音楽と一緒に踊らせてみます。

さらに、四国めたんが踊るバージョンも制作。これもとてもかわいく投影でき、投稿者は「いろんなキャラクターの盆踊りが見れそう」と満足げです。

技術と遊び心が融合した“踊るずんだもんPC”。動画ではソフトウェアの操作方法まで詳しく解説されていますので、気になった方はぜひ視聴してみてください。

