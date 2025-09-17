「見ているのが辛い」「うんざり」ついにベッカムまで…宿敵に惨敗の古巣マンUを辛辣批判！「彼らがファンと同じく苦しんでいるのを願う」
９月14日に開催されたプレミアリーグの第４節で、マンチェスター・ユナイテッドはマンチェスター・シティと敵地で対戦。宿敵とのダービーに０−３の惨敗を喫した。これで、開幕４試合で１勝１分２敗。昨シーズン15位に沈んだチームに、巻き返しの兆しは見えない。
ポール・スコールズやウェイン・ルーニー、ニッキー・バットらOB陣がこぞって古巣を糾弾するなか、ついにこの人まで苦言を呈した。これまで愛するユナイテッドへの批判を控えてきたデイビッド・ベッカム氏だ。
英紙『THE Sun』によれば、『CBSSportsGolazo』に「見ているのがとても辛い」と、本音を打ち明けている。
「元選手でありファンとして、彼らも私たちファンと同じように苦しんでいることを願っている。彼らはきっとそうだろう。なぜなら、彼らは試合に勝ちたくないと思って出場しているわけではないからね」
レッドデビルズの元スーパーターは、「ああいう試合に負けたら、しばらくは外に出なかった。外に出たらユナイテッドのファンにばったり会うだけだからね。ユナイテッドのファンとして、こういった試合を観て、我々が目にしている光景にちょっとうんざりしている」と厳しい言葉を続けた。
選手たちも深刻な事態だと受け止めてほしい――。そう考えているようだ。
