31ºÐ¡¦ABEMA¥¢¥Ê¡¢¾×·â¤Î¡ÈËËþ¥Ü¥Ç¥£¡É¡Ö¤Ï¤¤ºÇ¶¯¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¨¤°¤¤¡×¡Ö¼Ì¿¿½¸¥ì¥Ù¥ë¡×
¡¡ABEMAÀìÂ°¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÂí»³¤¢¤«¤Í¡Ê31¡Ë¤¬¡¢17Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¾×·â¤ÎËËþ¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡Ö¤Ï¤¤ºÇ¶¯¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¨¤°¤¤¡×¡Ö¼Ì¿¿½¸¥ì¥Ù¥ë¡×¡Ä¾×·â¤Î¡ÈËËþ¥Ü¥Ç¥£¡É¤ò¸«¤»¤¿31ºÐ¡¦Âí»³¤¢¤«¤Í¥¢¥Ê
¡¡Âí»³¥¢¥Ê¤Ï¡¢¸µNMB48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¸½ºßABEMAÀìÂ°¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¶¥ÎØ¡¢¥Ü¡¼¥È¡¢³ÊÆ®µ»¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÈÖÁÈ¤Ç³èÌöÃæ¡£2023Ç¯5·î¤Ë¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ç¿ÍÀ¸½é¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤ÈÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢Æ±Ç¯¡¢¼«¿È½é¤Î¼Ì¿¿½¸¡ØABEMA¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ Âí»³¤¢¤«¤Í 1st¼Ì¿¿½¸ ¤¢¤«¤Í¤Î¤Í¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢7Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡ÖÀî¥µ¥¦¥Ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ªÀ°¤Ã¤¿¡Á¡Á¡×¤ÎºÝ¤ÎÊÌ¥«¥Ã¥È¤È»×¤ï¤ì¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö²Æ¤Î»×¤¤½Ð¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾åÈ¾¿È¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ÇËËþ¥Ð¥¹¥È¤òÂ¸Ê¬¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Ï¤¤ºÇ¶¯¡×¡Ö¥¹¥´¤¯ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¡¡¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÌ¥¤»Êý¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¤¤¤½÷¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¹¥¿¥¤¥ë¤¨¤°¤¤¡×¡Ö¤³¤ê¤ã¤¤¤«¤ó¤Ê¡×¡Ö¼Ì¿¿½¸¥ì¥Ù¥ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
