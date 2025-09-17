韓国の旧統一教会トップ・韓鶴子総裁がきょう午前、特別検察官に出頭しました。国会議員に違法な政治資金を提供するなどした疑いがもたれています。

記者

「韓総裁が到着しました。関係者に手を添えられて、ゆっくりと歩いていきます」

旧統一教会 韓鶴子 総裁

「雨が降っているのにご苦労様です。後で、後で、聞いて下さい」

こう報道陣に対して言い残し、特別検察官に出頭したのは、旧統一教会のトップ・韓鶴子総裁です。

韓総裁は、教団の元幹部を通じて尹錫悦前大統領の側近だった国会議員に不正に政治資金を提供したり、尹氏の妻・金建希被告にネックレスなどを贈ったりして、教団に便宜を図るよう依頼した疑いがもたれています。

特別検察官はこれまで3度にわたって韓総裁に出頭を求めていましたが、いずれも健康上の問題を理由に拒否していました。韓総裁は、きょう夕方ごろまで特別検察官の事情聴取を受ける見通しです。

また、この不正な政治資金を受け取ったとして、きのう尹前大統領の側近の国会議員・権性東容疑者も逮捕されています。権容疑者は、尹政権の時に与党だった「国民の力」で院内代表を務めていました。

韓国メディアによりますと、権容疑者は韓総裁と面会したことは認めているものの、金品の受け取りは否定しているということです。