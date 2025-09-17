◆米大リーグ ドジャース―フィリーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日）、本拠地・フィリーズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発出場。初回マウンドは無失点で切り抜けると、すぐさまダッシュで１回裏先頭の１打席目の打席準備。二塁手グラブをはじく痛烈な打球で快足を飛ばして内野安打とした。１死からフリーマンの遊ゴロで二塁へ滑り込むと左でん部付近のユニホームが破れたが、着替える暇もなく、そのまま２回のマウンドに上がった。

前日にナ・リーグ東地区２連覇を決めたフィリーズの先発はＣ・サンチェス投手（２８）。今季すでに１３勝を挙げており、大谷は試合前の時点で通算１３打数３安打の打率２割３分１厘、２打点、４三振となっていた。３試合ぶりの一発で史上６人目となる２年連続５０本塁打の期待がかかる中、初回１打席目の内野安打で今季最長となる２１試合連続出塁とした。

前日１５日（同１６日）の同戦では、３打数１安打２四球。３回には四球を選んで今季最長の２０試合連続出塁としたが、５０号はまたもお預けとなった。一方、３年連続本塁打王に向けてはライバルのシュワバーが大谷の目の前で初回に５３号ソロ。３戦連発の量産モードで大谷は４本差をつけられた。これ以上引き離されるわけにはいかず、この日は投手としてもシュワバー封じが任務となる。

今季２勝目を狙う「投手大谷」は中１０日でマウンドに上がり、初回は宿敵の２番シュワバーに対して１０１・７マイル（約１６３・７キロ）をマークするなど気迫の投球で見逃し三振を奪い、今季５０奪三振に到達。無失点で切り抜け、上々の立ち上がりを見せた。