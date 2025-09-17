デスク「三井不動産（植田俊社長）が代表企業として推進している築地市場跡地再開発の基本計画ができたようだね」



記者「三井不動産の他、トヨタグループのトヨタ不動産や読売新聞グループ本社などが参画する再開発ですが、約5万人を収容できる屋内全天候型の多目的スタジアムの建設などが柱となっています。スタジアムは、かつての築地市場が貨物列車を引き込むため扇の形状をしていた歴史を踏まえて、扇形の外観とします。敷地面積は約19万平方メートルで、スタジアムの他、高さ約210メートルの超高層オフィス、ホテル、住宅、商業施設などを整備する計画です」



デスク「完成はいつ頃？」



記者「2029年度に複合施設を開業させ、32年度までにスタジアムなど７棟、オフィスを38年度までに完成させる長期プロジェクトになります。建築費の高騰、人手不足を乗り越えられるかが課題です」