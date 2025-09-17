先日、U18W杯（沖縄）で準優勝した日本代表。このたび、2年生エースの末吉良丞（沖縄尚学）を除く19人のメンバーの進路が判明した。

【もっと読む】沖縄尚学・末吉良丞の「直メジャー」実現へ米スカウトが虎視眈々

内訳はプロ志望7人、大学11人、社会人1人。

投手ではすでに、石垣元気（健大高崎）、奥村頼人（横浜）、中野大虎（大阪桐蔭）、早瀬朔（神村学園）の4人がプロ入りを表明している。

「最速158キロを誇る石垣に目が行きがちですが、今大会で最も評価を上げたのは早瀬でしょう。リリーフとして3試合に登板し、2勝をマークした。優勝候補の一角として臨んだ夏の甲子園は、初戦敗退で不完全燃焼に終わったが、細身ながらボールに角度があって、石垣以上に伸びしろがあるかもしれない。中野も練習の虫で向上心があり、名前に虎が入っていることもあって、阪神と相思相愛だと聞いています」（高校野球関係者）

野手では大栄利哉（学法石川）、藤森海斗（明徳義塾）、今岡拓夢（神村学園）の3人。

「捕手の大栄は二塁送球は抜群のスローイングをする一方、投手への返球がイップス気味なのが心配です。今年の高校生野手は総じて小粒と言わざるを得ない。立石（創価大）ら大学生に人気が集中しそうです」（前出の高校野球関係者）

大学進学組の11人の内定先は、さすがエリートといった感がある。

唯一の社会人入りは王子へ

春夏連覇こそ逃したものの、代表に大量4人を送り込んだ横浜の面々は、プロ志望の奥村頼を除く3人が東京六大学に内定しているという。

「奥村凌大は法大、為永皓が明大。そして、代表でも主将を務めた阿部葉太は早大に内定している。横浜高野球部から早大への推薦入学が実現すれば、史上初の快挙だともっぱらです」（放送関係者）

特筆すべきは、下重賢慎（健大高崎）、坂本慎太郎（関東第一）、西村一毅（京都国際）の3投手が内定している中大だ。

「東都リーグ1部で安定した強さを発揮しているうえ、練習グラウンドと寮、キャンパスが隣接しているため、大学生活を送りやすい。最近は阪神で活躍するOBの森下翔太に憧れる球児が多いことも、生徒集めに追い風になっている」（前出の放送関係者）

その森下と同姓同名で話題になった森下翔太（創成館）は駒大へ進学予定だ。

「最大勢力の中大に次ぐのが、高畑知季（東洋大姫路）、川口蒼旺（神戸国際大付）の2人が入学する近大。捕手の横山悠（山梨学院）は東都リーグの立正大、辻琉沙（履正社）は同志社大への進学が噂されています」（前出の放送関係者）

唯一の社会人入りは、岡部飛雄馬（敦賀気比）。かつて王子製紙と呼ばれた強豪・王子（愛知県）に内定しているという。

ちなみに、唯一の2年生として代表入りした末吉は大会期間中、先輩から可愛がられ、決勝戦後に胴上げされたほど。来秋ドラフトの目玉候補は、その人間性も高く評価されそうだ。

◇ ◇ ◇

U18メンバーでただ一人の2年生、沖縄尚学・末吉良丞の「直メジャー」が現実味を帯びてきている。その評判は日本のプロ野球だけにとどまらず、メジャースカウトの耳にまで入っているというのだ。いったいどういうことか。いま、水面下では何が起きているのか。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。