映画界を支える存在に

デビュー16年目の有村架純（32）が、映画界の大黒柱になっていた。2021年からの僅か5年間で話題作ばかり11本も出演。現在も福山雅治（56）の主演作「ブラック・ショーマン」でヒロインを務めている。なぜ、映画界は有村を求めるのか。【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】

＊＊＊

【実物】「字まで可愛いの…？」転売された有村架純の“使用済み台本” 写真でみるとどれだけ大量だったかがよく分かる

有村がこの5年間で出演した映画11本の内訳は主演が3本。ヒロインが4本。残りの4本も大きな役ばかり。映画界の屋台骨を支える存在になっている。

映画界における2010年代までの有村は、「ラブストーリーの女王」と呼べる存在だった。坂口健太郎（34）とダブル主演した「そして、生きる」（2019年）や神木隆之介（32）とダブル主演した「フォルトゥナの瞳」（同）など秀作ラブストーリーへの出演が相次いだからだ。

有村架純

2020年代に入ると有村のラブストーリーはめっきり減り、菅田将暉（32）とダブル主演した「花束みたいな恋をした」（2021年）しかない。代わりに大人向けのヒューマンストーリーへの出演が増えた。

有村は「花束みたいな――」で日本アカデミー賞最優秀女優賞に輝くなど高い演技力で知られるから、ヒューマンストーリーでも引く手あまたになっている。観る側に感動を与えるヒューマンストーリーは俳優がうまくないと困る。演技力の乏しい人を起用すると、感動させようとする場面が台なしになりかねない。

なぜ、有村がうまいと言えるのかというと、どの作品も役柄の人物にしか見えないから。簡単なようで難しい。有村はさまざまな人物を巧みに演じ分ける。だから相次いでラブストーリーに登場しようが、観る側に既視感をおぼえさせなかった。

泣かせる存在

最近の有村の出演するヒューマンストーリーは、映画館内が嗚咽に包まれてしまうものが目立つ。今度は「泣かせの女王」と称するのに相応しい存在になっている。

涙を誘う有村作品の代表格は、4月に公開された「花まんま」。鈴木亮平（42）とダブル主演した。2人は大阪で暮らす3歳違いの兄妹に扮した。

鈴木が演じた兄は加藤俊樹（幼少期・田村塁希）。有村が扮した妹はフミ子（幼少期・小野美音）。2人は特別な絆で結ばれていた。

幼いころにトラック運転手の父親・恭兵（板橋駿谷）が事故で亡くなり、母親・ゆうこ（安藤玉恵）も俊樹が高校生のときに病死したからだ。俊樹は迷うことなく高校を中退。町工場に勤め、フミ子を懸命に育てた。

兄妹には秘密があった。フミ子は4歳のとき、激しく嘔吐した。それを境に言葉が大人びてしまう。習っていない漢字も書けるようになる。

やがてフミ子は俊樹に滋賀県彦根市に連れて行ってくれとせがむ。「兄やん、一生のお願いや」。俊樹は渋ったが、フミ子が泣きそうな顔で頼むので、やむなく引き受けた。2人はゆうこにお弁当をつくってもらい、電車で出掛けた。

彦根はフミ子にとって初めての土地だった。ところが道を知っており、ある家に辿り着く。フミ子の前世はこの家の2女・繁田喜代美（南琴奈）だったのだ。

喜代美はバスガイドをしていたものの、自分の結婚式を2日後に控えた27年前、無差別殺人事件の被害者となる。家族とのお別れも出来なかった。その心残りからか喜代美はフミ子になって生まれ変わった。

繁田家に着いたフミ子は喜代美の父親・仁と会いたがったものの、俊樹は頑として許さない。フミ子はあくまで自分たちの家族であるという思いが強かったからだ。

だが、仁側は喜代美の生まれ変わりであるフミ子が自分に会いに来てくれたことに気づく。フミ子が俊樹を通じて渡した弁当箱の中身が、花まんまだったからだ。

ご飯やおかずの代わりに花でこしらえたお弁当である。喜代美は幼いころ、花まんまをつくって遊ぶのが大好きだった。フミ子がつくった花まんまの特色は喜代美のものと同じだった。

有村の演技力が発揮されるのはこれから。大学職員になったフミ子は同じ大学の助教・中沢太郎（鈴鹿央士）との結婚が決まる。それをフミ子は繁田家に報告する。俊樹には黙っていたが、フミ子は繁田家との文通をずっと続けていたのだ。

フミ子は繁田家を結婚式に招く。喜代美に式を挙げさせることが出来なかった繁田家の無念を晴らしてあげようと考えた。俊樹が繁田家の出席を許すはずがないが、覚悟を決めていた。

オカルト色を消す

フミ子の存在はオカルト的でもあった。下手をすると気味の悪い物語になりかねなかった。だが、おそらく観客の大半はフミ子の物語を信じた。有村がうまかったからだ。フミ子を芯が強く、やさしい人間として演じた。実在する人間にしか見えなかった。

有村によるフミ子役をつくり上げたのは演技力だけではない。有村個人の持つピュアでクリーンなイメージがプラスに働いた。有村にはスキャンダルの類がただの一度もない。もしも俗っぽい印象が強い俳優が演じていたら、興ざめになったはずだ。フミ子が神秘的な存在だからである。

「俳優の仕事とイメージは無関係」とする向きもあるが、それは実情と懸け離れている。観る側はどうしても俳優の存在にイメージを重ね合わせるから。1年半前まで有村の所属事務所の先輩だった広末涼子（45）が好例である。スキャンダルがあると、演技を素直に受け止めるのが難しくなる。

やはり涙が抑えられなくなる有村の出演作は「ディア・ファミリー」（2024年）。主演は大泉洋（52）で、町工場社長・坪井宣政に扮した。坪井は心臓病で死期の迫る愛娘を救うため、自分で人工心臓をつくろうとする。実話に基づいた物語だった。

有村は坪井の研究を追うテレビ記者・山本結子を演じた。坪井は山本を迷惑がる。興味本位の取材者ではないかと疑う。だが、それは違った。山本は坪井が開発した心臓補助機器に命を救われた。だから坪井の功績を世に伝えたかった。この作品も有村のクリーンさが役立った。無垢さがないと感動を生むのが難しい役柄だった。

有村の主演作「前科者」（2022年）での役柄は、前歴者の更正を助ける保護司の阿川佳代。非常勤の国家公務員であるものの、報酬は一切ないため、コンビニで働いている。

阿川は色眼鏡で見られがちな前科者たちに温かく接した。自宅に招き、手料理でもてなすこともあった。相手の言葉は信じ抜いた。助けを求められたら、コンビニを抜け出し、自転車で駆け付けた。

阿川にはドジなところもあり、おまけに世間知らずだが、愚直でひたむき。石橋静河（31）が扮した元服役囚・斉藤みどりは、自分を世間の人と区別しない阿川との出会いにより、純粋だったころの自分を取り戻す。

犯罪がいくつも描かれているため、ともすると暗い作風になってしまっただろうが、有村が阿川を陽性の女性として演じたため、物語全体に明るさを漂わせることが出来た。この作品でも有村本人のイメージが生きた。有村にピュアな印象があるため、阿川の前科者への無償の善意が信じられた。

有村と同じ30代前半の俳優は清野菜名（30）、伊藤沙莉（31）、石橋静河、藤間爽子（31）、新木優子（31）ら。彼女たちが競い合うことにより、映画界のさらなる活性化が期待できそうだ。

高堀冬彦（たかほり・ふゆひこ）

放送コラムニスト、ジャーナリスト。1990年にスポーツニッポン新聞社に入社し、放送担当記者、専門委員。2015年に毎日新聞出版社に入社し、サンデー毎日編集次長。2019年に独立。前放送批評懇談会出版編集委員。

デイリー新潮編集部