ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡¢2025Ç¯10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤éÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤¤¥°¥ëー¥×¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¡£ËÜºî¤ÏÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤ÎÆ£ËÜÞ«Âç¤È¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥®ー¥Ä¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë´Ê½¨µÈ¤¬£×¼ç±é¡£½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ç¤Ê¤¼¤«¡¢¡È»ÍÅ·²¦¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë£´¿ÍÁÈ¥¤¥±¥á¥ó¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸ÈÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ê¿ËÞÃË»Ò¡¦ÆüÃÖ¡ÊÆ£ËÜ¡Ë¤¬¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤¤¬¼Â¤Ï¼»ÅÊ¿¼¤¤¥¤¥±¥á¥ó¡¦ÅÏ²ñ¡Ê´Ê¡Ë¤Ë¼¹Ãå¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦³Ø±à³Êº¹¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤À¡£¡È»ÍÅ·²¦¡É¤ò±é¤¸¤ë¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢ºùÌÚ²íºÈ¡Ê¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ë¡¢Ê¡ÅÄÊâÂÁ¡ÊDXTEEN¡Ë¡¢À¶¿å³¤Íû¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¼çÂê²Î¤òDXTEEN¤¬Ã´Åö¡ª
¼çÂê²Î¤¬DXTEEN¤Î¡ÖÎ¾ÊÒÁÛ¤¤¡×¤Ë·èÄê¡£Ê¡ÅÄ¤¬½êÂ°¤¹¤ëDXTEEN¤Ï¡¢6¿ÍÁÈ¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¡£9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Ë»×¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆó¿Í¤Îµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¡¢²Î»ì¤ä¿¶ÉÕ¤¬¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤È£Ó£Î£Ó¤ÇÁá¤¯¤âÏÃÂê¤Ë¡£¤½¤ó¤Ê¶»¥¥å¥ó¥½¥ó¥°¤¬¡¢ÆüÃÖ¤ÈÅÏ²ñ¤Î¥Ô¥å¥¢¤ÊÀÄ½Õ¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤ë¡£ⒸUNIVERSAL SIGMA ¡¿ LAPONE ENTERTAINMENT
¢£¼çÂê²Î¡õ½é¸ø³«¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Æ¥£¥¶ーPR¤¬²ò¶Ø¡ª
¼çÂê²Î¡ÖÎ¾ÊÒÁÛ¤¤¡×¤Ë¾è¤»¤ÆËÜÊÔ±ÇÁüPR¤ò½é²ò¶Ø¡ªÇÈÍð¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥É¥¥É¥ËþºÜ¤Î±ÇÁü¤¬´°À®¤·¤¿¡££Ð£Ò±ÇÁü¤Ï¡¢TVerÈÖÁÈ¥Úー¥¸¤ä¡¢³Æ£Ó£Î£Ó¤Ë¤Æ¸ø³«¡ª
30ÉÃ¥Æ¥£¥¶ーPR
https://youtu.be/UZ3k3qimmH4
¢£Ìò¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø¡õ5¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¾Ð´é¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª
¤³¤Î¤Û¤É£µ¿ÍÂ·¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤¿¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤µ¤Ê¤¬¤é¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç»£±Æ¤¬¿Ê¹Ô¡£¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÎÈÉ·è¤á¤Ç¡¢ÆüÃÖ¤¬¡ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤¤¥°¥ëー¥×¡É¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤ò»£±Æ¡£Æ£ËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥â¥Î¥íー¥°¤ÎÂ¿¤¤Æñ¤·¤¤¥·ー¥ó¤Ç¡¢ÆüÃÖ¤¬¡È»ÍÅ·²¦¡É¤Ëº¤ÏÇ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òºÙ¤«¤¤É½¾ð¤Î°ã¤¤¤Ç±é¤¸Ê¬¤±¤¿¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¹â¹»£²Ç¯À¸¤ÎÆüÃÖÄ«ÍÛ¡ÊÆ£ËÜÞ«Âç¡Ë¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¯¥é¥¹¤ËÍ§Ã£¤¬°ì¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ2¥ö·î¤¬·Ð¤Á¡¢½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÎÈÉ·è¤á¤ÎÆü¤¬Íè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£ÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Æ±¤¸Ãæ³Ø½Ð¿È¤ÎËÙÅÄñ¥ÅÍ¡ÊÀ¶¿å³¤Íû¡Ë¤«¤é¡Ö²¶¤é¤ó¤È¤³Íè¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
ËÙÅÄ¤Î¥°¥ëー¥×¤Î¥á¥ó¥Ðー£´¿Í¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ê¥¤¥±¥á¥óÂ·¤¤¤Ç¡¢¡È»ÍÅ·²¦¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³Ø³°¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¯¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥Õ¥©¥í¥ïー¤ÏËüÃ±°Ì¤È¤¤¤¦°ì·³¤À¡£
°µÅÝÅª¤ËÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¡¢°ìºÝÌÜÎ©¤ÄÂ¸ºß¤Î¥â¥ÆÃË¡¢ÅÏ²ñÄÝ¿ó¡Ê´Ê½¨µÈ¡Ë¡£
¥¯ー¥ë¤Ç¶á´ó¤ê¤¬¤¿¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¼éºê¾°ºÈ¡ÊºùÌÚ²íºÈ¡Ë¤Ï¡¢½÷»Ò¤Î¾Â²½Î¨No.£±¡£
¿Í²û¤³¤¤À³Ê¤Î¤«¤ï¤¤¤¤·ÏÃË»Ò¡¢ÃçÎ¤À²µ±¡ÊÊ¡ÅÄÊâÂÁ¡Ë¤Ï¥àー¥É¥áー¥«ー¡£
Î¢É½¤Î¤Ê¤¤À³Ê¤Ç¥³¥ß¥åÎÏ¤ª²½¤±¤ÎËÙÅÄ¤Ï¡¢ÃË»Ò¤«¤é¤â¿Íµ¤¤À¡£
°ìÊý¤ÎÆüÃÖ¤Ï¡¢Ê¿ËÞ¤ÇÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡£ÌÀ¤é¤«¤Ê¾ì°ã¤¤´¶¤Ë¡Ö²¿¤«¤Î´Ö°ã¤¤¤È¤«¡Ä¡Ä¡×¤È¸åÂà¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¹ç°Õ¤Î¾å¤À¤±¤É¡©¡×¤È¡¢È¾¤Ð¶¯°ú¤Ë¡ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤¤¥°¥ëー¥×¡É¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª
そして、不安と緊張で不眠不足の状態で迎えた修学旅行当日。コンタクトレンズを落とした日置の手を渡会が躊躇なく愛って拭いてくれるなど、不思議なほどに気に掛けてくれる渡会の距離の近さに日置は困惑する。一軍イケメンたちと過ごす修学旅行、一体どうなる!?
¡ÚÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¾ðÊó¡Û¡¡
¡Ø½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤¤¥°¥ëー¥×¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù
ABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ê´ØÀ¾¥íー¥«¥ë¡Ë
2025Ç¯10·î18Æü¡ÊÅÚ¡ËÊüÁ÷¥¹¥¿ー¥È Ëè½µÅÚÍË¿¼Ìë1»þ～1»þ30Ê¬
¡úABC¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ÎÊüÁ÷¸å¡¢TVer¡¦ABEMA¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®
FOD¤Ç¤ÏÆÈÀêÇÛ¿®¡ª
¡ÚÈÖÁÈ¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Û
https://www.asahi.co.jp/schooltrip
½Ð±é
Æ£ËÜÞ«Âç¡¡´Ê½¨µÈ
ºùÌÚ²íºÈ¡Ê¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ë¡¡Ê¡ÅÄÊâÂÁ¡ÊDXTEEN¡Ë¡¡À¶¿å³¤Íû
¸¶ºî
±£ÌÚó¨¡Ø½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤¤¥°¥ëー¥×¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¡ÊBeLuckÊ¸¸Ë¡¿¥¹¥¿ー¥Ä½ÐÈÇ´©¡Ë