潮田玲子、8歳長女と“顔出し”親子2ショット 母＆娘と親子3代でロックフェスへ「ビーファ推しとはお目が高過ぎる」「素敵です」
元バドミントン日本代表でタレントとしても活動する潮田玲子（41）が15日、自身のインスタグラムを更新。母と長女（8）とロックフェスに参戦したことを報告し、娘との“顔出し”親子ショットを公開した。
【写真】「ビーファ推しとはお目が高過ぎる」潮田玲子＆8歳長女の“顔出し”親子2ショット ※2枚目
潮田は「週末は母と娘と親子3世代でROCK IN JAPAN FESに初参戦してきました 控えめに言って最高 楽しすぎたぁ〜♪汗だくにもなって雨にもうたれぐちゃぐちゃになったけど朝から晩まで楽しめました♪懐かしのフクアリで娘も改めてここでパパ引退したの？お花渡したのここ？と広いグラウンドを見つめて言ってました」などとつづり、娘との親子2ショットや、自身と娘それぞれのソロショットなど、複数枚の写真を披露した。
この投稿にフォロワーからは「ビーファ推しとはお目が高過ぎる！」「素敵です」「親子でロッキン参戦ステキすぎる〜」などのコメントが寄せられている。
潮田は、元プロサッカー選手の増嶋竜也氏と2012年9月30日に結婚。15年9月27日に第1子長男、17年8月7日に第2子長女が誕生した。
