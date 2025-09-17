◇欧州CL1次リーグ開幕節 サンジロワーズ 3―1 PSVアイントホーフェン（2025年9月16日 オランダ・アイントホーフェン）

欧州チャンピオンズリーグ（CL）初出場のサンジロワーズ（ベルギー）が敵地でPSVアイントホーフェン（オランダ）を破って白星スタートを切った。

前半9分にFWデービッドがPKを決めて先制し、同39分にMFエルハジが追加点。後半36分にDFマカリテルがダメ押し弾を決めた。同45分に相手FWファンボメルに1点を返されたが、前身の欧州チャンピオンズ杯を1988年に制した名門をそのまま3―1で振り切った。

先制PK弾を決めたデービッドは「敵地でのPKは必ずしも簡単ではないが、私はコースを選んでボールを蹴り込み、最善を尽くすことを願った。そして実現した。CLの歴史でチーム最初の得点者になるという名誉は私にとって大きな意味を持つ」と感慨深げ。先制PKにつながる反則を誘発したDFバージェス主将は「我々のクラブにとって初めてのCL出場は大きな出来事。巨大なクラブのPSVを相手に敵地で勝利できたことに満足している」と喜びに浸った。

サンジロワーズは日本代表DF町田浩樹（現ホッフェンハイム）が在籍した昨季、90年ぶりにリーグ優勝を達成して初めてCL出場権を獲得。ブックメーカーのウィリアムヒルでは29番人気に並ぶ251倍で、PSVアイントホーフェンは24番人気に並ぶ151倍だった。