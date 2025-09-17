9月14日放送の『ABEMAスポーツタイム』に、お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんが初出演。メンバーの信子が意外すぎる過去を明かし、スタジオを沸かせる一幕があった。

【映像】意外すぎる経歴を告白する信子の表情

番組開始早々に呼び込まれたぱーてぃーちゃんの3人（金子きょんちぃ、すがちゃん最高No.1、信子）は、いつものようにハイテンションで登場。MCの槙野智章は「珍しくないですか？スポーツ番組なのにぱーてぃーちゃんが来てくれるなんて」と尋ねた。

進行役の西澤由夏アナが「聞きましたよ！子どもの頃、すごかったって…」と話を振ると、メンバーの信子は「そうなんですよ、うち小4くらいから陸上やってて。ジュニア五輪に行ったことあるんすよ」と意外な過去を明かした。

この驚きの事実に、スタジオは騒然。槙野は「スタジオ入りのときにエレベーターで信子と一緒になって、ケータイで何見てんのかな？と思ったら世界陸上だった」と、リアルタイムで大会の様子をチェックしていたという。

これに信子は「だから今めっちゃたぎってる。やっばい！めっちゃ走りたい！」と溢れるほどのスポーツ愛を告白。ギャル芸人となった今も、幼少期から培った陸上への情熱は途絶えていない様子だった。

（ABEMAスポーツタイム）