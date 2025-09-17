WRC（世界ラリー選手権）の第11戦が南米チリで日本時間15日まで行われ、トヨタのセバスチャン・オジエが優勝。同じトヨタの日本人ドライバー、勝田貴元は完走して総合7位を獲得したが、ラリー中の光景に放送席があ然とする一幕があった。

【映像】スタート場面で見られた衝撃光景

昨年の『ラリー・チリ』を欠場した勝田は、経験不足という不安要素を抱え、独特なハイスピードステージのフィーリングが掴めずに苦戦。初日は奮闘して総合6位で終えたが、2日目のSS7とSS8は連続で9位と振るわない。迎えたSS9、スタート位置に並んだ勝田のGRヤリスを見た実況の田畑祐一アナウンサーは、思わず「誰のクルマかわからないですね、これは」とコメント。この日は、早朝まで雨が降っていた影響で、路面が泥水化。朝の2ステージを走った後のマシンは泥だらけになっていた。

勝田のマシンも表面が泥で覆われており、特に後方は視界ゼロのような状態で、まるでマシン全体が泥でできているかのような衝撃の光景である。解説の松本優一氏も、「GRヤリス、それしかわからないですね。形を知らなかったら何のクルマかもわからないです（笑）」と言及している。

荒れた路面に視界の悪さと、過酷な状況で迎えたSS9だったが、松本氏が「レーシングドライバー出身ですし、ハイスピードなコース向き。（勝田が第二の故郷としている）フィンランドに近いと言われているので、ラリー・フィンランドの時のようなスピードが見られれば……」と言うとおり、ここで勝田は見事な走りを披露し、4位を獲得した。

この後もSS10とSS12で5位、最終日デイ3のSS14では2位を獲得するなど、光るものを見せて、最終的にはラリー・チリを総合7位でフィニッシュした勝田。2ヶ月後に迫ったラリー・ジャパンへ向けて調子を上げてきている。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権 2025』／(C)WRC）