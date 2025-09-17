ベビーカーで外出したとき、エレベーターが満員で乗れずに何度も見送ることになる場合も。エレベーターしか移動手段がないのに、困りますよね……。今回は、そんなベビーカー問題を解決してもらえた人のエピソードをご紹介します。

エスカレーターで行ける人は

「ある商業施設にベビーカーで行って、エレベーターに乗ろうとしたときのこと。何度見送っても常に満員で乗れなくて。ベビーカーや車いす専用のエレベーターのはずなのに、誰も譲ってくれませんでした……。

20分以上もその場で待っていたら、見知らぬ関西のおばさまが『エスカレーターで行ける人は降りてや！』『ベビーカーの人、乗られへんくて困ってるやん！』と大声を出して助けてくれました。それで譲ってくれる人が何人かいて、無事に乗ることができました。

きっと、ベビーカーの人が何十分も待っているなんて他の人は知らないんですよね。『ベビーカー畳んでエスカレーターに乗れば？』と言う人もいるだろうけど、そういう人は、子どもを抱いて荷物を持った状態でベビーカーを畳むことの大変さや、そんな状態でエスカレーターに乗ることが危険だということも知らないんだと思います……。

私も、子どもができるまでここまで大変だって知らなかったから。あのとき助けてくれたおばさまには本当に感謝です」（体験者：30代女性・パート／回答時期：2025年7月）

▽ ベビーカーで街中に行くと、不便だと思う瞬間がけっこうありますよね。エレベーターもなかなか乗れずに困ることも。優先エレベーターだと知らずに乗っている人も多そうです……。譲り合いの精神を忘れずにいたいですね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。