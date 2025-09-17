画像は少年サンデー公式サイト（https://websunday.net/sunday/new/）より

【週刊少年サンデー 42号】 9月17日 発売 価格：380円

　小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2025年42号」を本日9月17日に発売した。価格は380円。デジタル版も同時発売されている。

　今号の表紙と巻頭グラビアには、櫻坂46の浅井恋乃未さんが登場。巻頭カラーには「帝乃三姉妹は案外、チョロい。」、センターカラーとして「カグライ ～神楽と雷人～」、「百瀬アキラの初恋破綻中。」も掲載される。また、「サイコアイズ」が出張掲載センターカラーとして登場する。