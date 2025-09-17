表紙は櫻坂46の超新星 浅井恋乃未さんが登場「週刊少年サンデー 42号」本日発売
画像は少年サンデー公式サイト（https://websunday.net/sunday/new/）より【週刊少年サンデー 42号】 9月17日 発売 価格：380円
小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2025年42号」を本日9月17日に発売した。価格は380円。デジタル版も同時発売されている。
今号の表紙と巻頭グラビアには、櫻坂46の浅井恋乃未さんが登場。巻頭カラーには「帝乃三姉妹は案外、チョロい。」、センターカラーとして「カグライ ～神楽と雷人～」、「百瀬アキラの初恋破綻中。」も掲載される。また、「サイコアイズ」が出張掲載センターカラーとして登場する。
少年サンデー42号は本日発売!デジタル版も同時発売!- 【公式】少年サンデー編集部 (@shonen_sunday) September 16, 2025
・表紙&巻頭グラビア![#櫻坂46 #浅井恋乃未]さん!
・巻頭カラー&対談記事!二琥CV #古賀葵 さん×空手家 #清水希容 さん![帝乃三姉妹は案外、チョロい。]#帝乃三姉妹
・単行本1巻発売記念Cカラー![#カグライ ～神楽と雷人～]https://t.co/sq7tIrKiDu pic.twitter.com/NIvHhQA8il