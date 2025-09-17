前線や暖かく湿った空気の影響で県内は大雨となっている所があります。



能代市付近では1時間に約100ミリの猛烈な雨が降ったとして、記録的短時間大雨情報が発表されました。



未明から活発な雨雲が次々と流れ込んだ県内。



秋田市では明け方に雨脚が強まりました。



気象庁はレーダーによる解析で、午前4時40分までの1時間に能代市付近で約100ミリの猛烈な雨が降ったして、記録的短時間大雨情報を発表しました。





進藤拓実記者「能代松陽高校近くおよそ30センチの高さまで水の跡が残されています。この地域一帯が冠水したものとみられます」気象庁の観測地点でも午前5時前までの1時間降水量が90.5ミリと観測史上最大となった能代市。店舗の浸水被害が発生しています。能代市緑町にある弁当店には約30センチの高さまで水が入り込んだといいます。17日朝は従業員が片付け作業に追われていました。佐藤博子さん「お休みです。学校のお弁当もやってるので学校に連絡しました。電気、ガスつかないんですよ」床上まで浸水した住宅も。菊池良智さんは度重なる浸水被害にやりきれない思いを抱いています。菊池良智さん「本当に何とかしてもらいたい。下水が流れていかないためにひけない」上空を通過する前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み県内は大気の非常に不安定な状態が続いていて、この後も断続的に雨が降る見込みです。17日予想される1時間降水量は多い所で30ミリ、18日昼までの24時間降水量は多い所で80ミリと予想されています。18日の昼前にかけて土砂災害や低い土地の浸水に十分注意が必要です。この大雨などの影響でJRは奥羽線や五能線、男鹿線、花輪線で運休や遅れが相次いでいます。利用する方は最新の運行情報を確認するようにしてください。