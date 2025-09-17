ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】村上市に大雨・洪水警報を発表（17日午前11時33分発表） 【速報】村上市に大雨・洪水警報を発表（17日午前11時33分発表） 【速報】村上市に大雨・洪水警報を発表（17日午前11時33分発表） 2025年9月17日 11時38分 TeNYテレビ新潟ニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 １７日午前１１時３３分、村上市に大雨（土砂災害）洪水警報が発表されました。１７日夕方まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【大雨警戒】17日夕方から18日夕方にかけて大気の状態が非常に不安定 18日朝までの24時間降水量は最大100ミリ予想 雷雨や突風にも注意《新潟》 【新潟空港で】医療チーム「DMAT」が訓練 災害時の“医療搬送拠点”設置を確認《新潟》 【迷惑】夜の騒音…原付バイク4台が暴走 少年3人と19歳の男を逮捕 危険行為を集団で行った疑い《新潟》 関連情報（BiZ PAGE＋） 射出成形機, リペア工事, 埼玉, 神事, デイサービス, 訪問介護, 法要, 配線, リハビリ, ネジ