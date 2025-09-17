今夏移籍のギュンドアン、恩師ペップに感謝「彼なしでは我々が成し遂げたことも不可能だった」
今夏、マンチェスター・シティからガラタサライに移籍したMFイルカイ・ギュンドアンがジョゼップ・グアルディオラ監督への感謝を表した。『ESPN』が伝えている。
16-17シーズンからマンチェスター・Cの指揮を執るグアルディオラ監督体制の補強第1号となったギュンドアン。最終的に計8シーズンを過ごし、キャプテンを務めた23-24シーズンには三冠を獲得するなど、チームの主軸としてプレーしてきた。
プレミアリーグを5度、UEFAチャンピオンズリーグを1度、FA杯を2度、カラバオ杯を3度制するなど、グアルディオラ監督とともに多くのタイトルを獲得したギュンドアンは「「素晴らしかった。監督と選手の関係以上のものだと言える。それ以上だ」と指揮官との関係について語っている。
「彼は、自分がサッカーで望んだものをすべて与えてくれたし、自分は非常に多くを学んだ。彼は自分のキャリアにも大きな影響を与えたし、彼なしでは自分が成し遂げたことも、我々が成し遂げたことも不可能だったと思う」
「とりわけマンチェスター・Cの時代に彼の下でプレーしたすべての選手は、おそらく同じことを言うだろう。私たちは皆、非常に感謝しており、最高の人物と働く機会を得られたことを特権だと感じている」
16-17シーズンからマンチェスター・Cの指揮を執るグアルディオラ監督体制の補強第1号となったギュンドアン。最終的に計8シーズンを過ごし、キャプテンを務めた23-24シーズンには三冠を獲得するなど、チームの主軸としてプレーしてきた。
「彼は、自分がサッカーで望んだものをすべて与えてくれたし、自分は非常に多くを学んだ。彼は自分のキャリアにも大きな影響を与えたし、彼なしでは自分が成し遂げたことも、我々が成し遂げたことも不可能だったと思う」
「とりわけマンチェスター・Cの時代に彼の下でプレーしたすべての選手は、おそらく同じことを言うだろう。私たちは皆、非常に感謝しており、最高の人物と働く機会を得られたことを特権だと感じている」