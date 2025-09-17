気象庁の天気図によりますと、きょう(17日)午前3時現在、マリアナ諸島付近に低気圧があります。【画像①】この低気圧が今後、「熱帯低気圧＝台風のたまご」に発達する可能性があるということです。

あす（17日）午後9時には熱帯低気圧に発達か？

気象庁が予想している天気図について、RSK山陽放送の高畑誠 気象予報士に確認してもらいました。



（高畑 誠 気象予報士）

「気象庁が発表している天気図（17日午前3時）【画像①】をみると、マリアナ諸島付近にある低気圧がきょう（17日）午後9時の予想天気図【画像②】によると、低気圧がフィリピンの東の海上に進み熱帯低気圧になる予想です」

（高畑 誠 気象予報士）

「さらにあす（18日）午後９時の予想天気図【画像③】では、夜にかけて熱帯低気圧として北西に進む予想となっています」

また、低気圧がある海域の海水温も影響しているとみられます。



（高畑 誠 気象予報士）

「気象庁の海面水温実況図【画像④】をみると、低気圧がある海域では海水温が30度以上のため、発達する可能性はあります」

熱帯低気圧は「台風のたまご」で、台風に発達する可能性があるため、今後の気象情報をこまめに確認してください。

今後の気象情報に注意してください。