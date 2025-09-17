・ｄｅｌｙが切り返し急、業績高成長が光り商号変更で仕切り直し相場への思惑

・ヨンキュウが大幅続伸、ウナギのふ化仔魚をシラスウナギまで育てることに成功

・ユカリアが大幅３日続伸、北海道の博友会とパートナーシップ協定を締結

・中京医薬は商い伴い急動意、エムポックス重症型が国内初確認

・かっこが急反発、不正検知サービスがａｎｄ ｒｏｏｔｓの「はぐくみプラス」などに採用

・トリプラが３日ぶり急反発、１１～７月期最終利益５．４倍を評価

・ＰＳＳが一時Ｓ高、シスメックスの欧州統括現地法人が「ｇｅｎｅＬＥＡＤ ８」を販売開始

・三桜工が大きく切り返す、コンテナ型データセンター用水冷モジュール製品を新規開発し受注獲得

・三井不、菱地所など不動産株が頑強な値動き、地価上昇が止まらず改めて注目度高まる

・ディスコ、アドテストなど半導体製造装置関連が強さ発揮、ＳＯＸ指数９連騰を横目に買い誘導



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS