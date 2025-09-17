ユカリア<286A.T>＝急伸。１６日の取引終了後、北海道で平岸病院（赤平市）や北の峰病院（富良野市）を運営する博友会（赤平市）とパートナーシップ協定を締結すると発表しており、好材料視されている。同協定により、ユカリアは長年にわたり蓄積してきた病院経営に係る知見を博友会に提供し経営支援や運営支援を行うほか、ユカリアが持つ全国規模のネットワークを活用して、国の地域医療構想に沿った最適な病院運営モデルの構築につなげるという。なお、ユカリアの提携医療法人数は計３０病院となった。



プレシジョン・システム・サイエンス<7707.T>＝商い伴い一時ストップ高。１６日の取引終了後、同社の全自動遺伝子検査システム「ｇｅｎｅＬＥＡＤ ８」とドイツのＳＭＤ社の分子診断薬（ＳＭＤ ｌｅａｄキット）について、シスメックス<6869.T>の欧州統括現地法人であるシスメックス・ヨーロッパ社がフランス、ドイツ、オーストリア、スイスでの販売を開始したと発表しており材料視されている。なお、同件による業績への影響は、業績予想に織り込み済みとしている。



ｔｒｉｐｌａ<5136.T>＝３日ぶりに大幅反発。同社は１６日の取引終了後、２５年１０月期第３四半期累計（２４年１１月～２５年７月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比４２．８％増の１８億２４００万円、最終利益は同５．４倍の３億８００万円となった。業況を評価した買いが入ったようだ。主要サービスの「ｔｒｉｐｌａ Ｂｏｏｋ」や「ｔｒｉｐｌａ Ｂｏｔ」の施設数が増加し、収益を押し上げた。



出所：MINKABU PRESS