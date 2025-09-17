【オールカマー／前走ローテ】レガレイラに“勝率0％”の不穏データ 波乱のレース傾向で警戒すべき「妙味あり」牝馬は
21日に中山競馬場で行われる第71回（GII、中山芝2200m）には、有馬記念勝ち馬レガレイラ、昨年の皐月賞2着コスモキュランダ、エプソムC、七夕賞と重賞連続2着のドゥラドーレスなどが出走予定。
ここでは、過去10年から予想のヒントになる「前走ローテ」を分析していく。
■実績はメンバー中随一だが……
まずは過去10年のオールカマーにおける前走レースとその成績を記す。
宝塚記念【2.2.1.9】
天皇賞春【2.1.0.7】
函館記念【1.0.1.7】
小倉記念【1.0.0.6】
マーメイドS【1.0.0.1】
エプソムC【1.0.0.2】
ヴィクトリアマイル【1.0.0.1】
ドバイシーマクラシック【1.0.0.0】
札幌記念【0.2.0.8】
クイーンエリザベス2世C【0.1.1.1】
七夕賞【0.1.0.8】
安田記念【0.1.0.1】
日本海S【0.1.0.0】
京都記念【0.1.0.0】
目黒記念【0.0.3.3】
福島テレビオープン【0.0.1.1】
札幌日経オープン【0.0.1.1】
AJCC【0.0.1.1】
中日新聞杯【0.0.1.0】
レガレイラ、ヨーホーレイクが該当する前走宝塚記念組は【2.2.1.9】。しかし、その2頭に不穏なデータが出ていて、それは前走着順が10着以下だということ。その内訳は【0.0.0.3】であり、ダービー馬ワンアンドオンリー、GI2着2回のカレンミロティックなど実力馬も凡走を喫していた。
直近の好走馬に目を向けると、前走夏競馬を使われた組が上位進出をはたすケースが多数。残暑厳しい9月開催だけに、暑さへの耐性が備わっていることが起因しているのかもしれない。ドゥラドーレス、フェアエールングといった夏好走馬の連続馬券内突入は警戒すべきか。
■前走GII組の人気盲点に注目
前走目黒記念組も要警戒。過去10年で【0.0.3.3】と勝ち切れていないものの、7番人気3着など人気薄好走もある好走ローテだ。今年は4歳牝馬のホーエリートが該当。同じ4歳牝馬ではジェラルディーナ、ウインマリリン、ショウナンパンドラが勝利を挙げており、年齢×性別の組み合わせからも目が離せない。