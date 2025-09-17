King Gnu「SPECIALZ」がストリーミング累計4億回再生を突破！「白日」に続く自身通算2作目の4億回再生突破作品

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

King Gnuの「SPECIALZ」が、ストリーミング累計4億回再生を突破した（2025年9月22日付 オリコン調べ）。King Gnuとしては「白日」に続く、自身通算2作目の4億回再生突破作品となる。

■「SPECIALZ」はTVアニメ『呪術廻戦』第二期『渋谷事変』OPテーマ

「SPECIALZ」は、2023年9月1日より配信がスタートし、9月6日にはCDシングルがリリースされた、TVアニメ『呪術廻戦』第二期の『渋谷事変』オープニングテーマとして書き下ろされた、King Gnuのシングル楽曲。2023年11月29日に発売された自身4枚目のフル・アルバム『THE GREATEST UNKNOWN』にも収録されている。

■新曲「SO BAD」の「#最悪で最高 TikTok投稿キャンペーン」もスタート！

なお、King Gnuは、9月5日に新曲「SO BAD」を配信リリースしたばかり。「SO BAD」はユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ハロウィーン・ホラー・ナイト』の『ゾンビ・デ・ダンス』のテーマソングとして書き下ろされた楽曲で、King Gnuならではのミクスチャーサウンドをさらにアップデートさせた、狂暴で享楽的な楽曲となっている。

さらに、楽曲配信開始にあわせて「『SO BAD』#最悪で最高 TikTok投稿キャンペーン」もスタート。「SO BAD」の音源を紐づけた #最悪で最高 な動画をTikTokに投稿することで、King GnuオフィシャルTikTokアカウントのファンスポットライトへの掲載、King Gnuオフィシャルファンクラブ「CLUB GNU」の会員にはさらに幻の「CLUB GNU」限定グッズが当たる貴重なチャンスとなっている。

■リリース情報

2025.09.05 ON SALE

DIGITAL SINGLE「SO BAD」

