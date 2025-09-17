RIIZE¤¬¡ÈÊÑÁõ¤Ê¤·¡É¤Ç¸¶½É¤äÎ¯ÃÓ»³²¦¤Ê¤É¤ËÆ²¡¹¹ßÎ×¡ª¿È¶á¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¤¥±¥á¥ó¤¤¤¿¤éÆóÅÙ¸«¤¹¤ë¡×¡ÖÀ»ÃÏ½äÎé¤·¤Ê¤¤ã¡×¤ÎÀ¼
RIIZE¡Ê¥é¥¤¥º¡Ë¤ÎInstagram¤Ë¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬ÆüËÜ¤ò³Ú¤·¤à¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Â³¡¹¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡ÛÆüËÜ¤Î³¹Ãæ¤ËÍÏ¤±¹þ¤àRIIZE¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È①～⑤
ÆüËÜ¤Ç¤Î¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡Ø2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN JAPAN¡Ù¤òÅìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç9·î15Æü¤Ë½ª¤¨¡¢2026Ç¯2·î¤Ë¤ÏÅìµþ¥Éー¥à¤Ç¤Î¸ø±é¤â·èÄê¤·¤¿RIIZE¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¥é¥Õ¤ËÆüËÜ¤Î¥°¥ë¥á¤ä³¹ÊÂ¤ß¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥È¥ó¥«¥Ä¤òÌ£¤ï¤¦¥½¥ó¥Á¥ã¥ó
SUNGCHAN¡Ê¥½¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ë¤Ï¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¡Ö¤È¤ó¤«¤Ä¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¡¢¥È¥ó¥«¥Ä¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Ä»Ñ¤ò¸ø³«¡£¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¥«¥Ä¤ò¡¢ÀéÀÚ¤ê¥¥ã¥Ù¥Ä¤È¶¦¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¤Ï¸¶½É¤Ç¥¯¥ìー¥×
SHOTARO¡Ê¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¡Ë¤Ï¡¢¸¶½É¤Ë¤¢¤ëÅì¶¿¿À¼Ò¤Î¶á¤¯¤ÇÂç¤¤Ê¥¯¥ìー¥×¤ò¼ê¤ËÐÊ¤à¡£¹õ±ï¥á¥¬¥Í¤ò³Ý¤±¤ÆÃÎÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¤¡¢4ËçÌÜ¤ÎÆ°²è¤Ç¤ÏÏ©¾å¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥«ー¥È¤ò¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»Øº¹¤¹»Ñ¤âÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¢£Î¯ÃÓ»³²¦¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ä¥¢¥ó¥È¥ó
ANTON¡Ê¥¢¥ó¥È¥ó¡Ë¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¤Ç¤¢¤ëÎ¯ÃÓ»³²¦¤ÎÏ©¾å¤ËÅÐ¾ì¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤Î¥Í¥ª¥ó¤¬µ±¤¯Ï©¾å¤Ç¡¢T¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ÇÁÖ¤ä¤«¤ËÌëÉ÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ìë¤Î³¹Ãæ¤ÇÍÙ¤ë¥¦¥ó¥½¥¯¡õ¥½¥Ò
EUNSEOK¡Ê¥¦¥ó¥½¥¯¡Ë¤ÈSOHEE¡Ê¥½¥Ò¡Ë¤Ï¡¢Ìë¤ÎÏ©¾å¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¥À¥ó¥¹¡£¥¦¥ó¥½¥¯¤¬¿å¿§¤Î¥Ñー¥«ー¡¢¥½¥Ò¤¬²«¿§¤Î¥·¥ã¥Ä¤È¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ç¡¢¤¸¤ã¤ì¤¢¤¤¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£½©¥³ー¥Ç¤ÇÏÂ¿©¤ò³Ú¤·¤à¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó
¤Þ¤¿WONBIN¡Ê¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¡Ë¡¢¥¢¥ó¥È¥ó¡¢¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¤¬ÏÂ¿©¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤â¸ø³«¡£¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¤Ï¥°¥ìー¤Î¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤òÃå¤¿½©¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢È¤¤ò¼ê¤Ë¥Ýー¥º¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¥½¥ó¥Á¥ã¥ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏMrs. GREEN APPLE¡ÖÀÄ¤È²Æ¡×¡¢¥¢¥ó¥È¥ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏVaundy¡ÖÅìµþ¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¡×¡¢¥¦¥©¥ó¥Ó¥ó¡õ¥¢¥ó¥È¥ó¡õ¥·¥ç¥¦¥¿¥í¥¦¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏOmoinotake¡Ö´ö²¯¸÷Ç¯¡×¤È¡¢J-POP¤ÎÌ¾¶Ê¤¬BGM¤Ë¥»¥ì¥¯¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£SNS¤Ç¤Ï¡ÖÀ»ÃÏ½äÎé¤·¤Ê¤¤ã¡×¡Ö¥¿¥í¤¬¸¶½ÉÍè¤Æ¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¤¥±¥á¥ó¤¤¤¿¤éÆóÅÙ¸«¤¹¤ë¡×¡ÖÆüËÜ³Ú¤·¤ó¤Ç¤Æ´ò¤·¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£