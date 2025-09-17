17日前引けの日経平均株価は5日続伸。前日比93.52円（0.21％）高の4万4995.79円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は347、値下がりは1223、変わらずは46と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を142.32円押し上げ。次いでＴＤＫ <6762>が40.52円、アドテスト <6857>が14.86円、ソニーＧ <6758>が8.27円、ディスコ <6146>が7.63円と続いた。



マイナス寄与度は12.16円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ファナック <6954>が9.29円、リクルート <6098>が9.02円、大塚ＨＤ <4578>が7.87円、フジクラ <5803>が6.92円と並んだ。



業種別では33業種中28業種が下落し、上昇は電気機器、空運、小売の3業種にとどまった。値下がり1位は電気・ガスで、以下、保険、非鉄金属、証券・商品、その他製品、鉄鋼と並んだ。



