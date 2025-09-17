17日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数492、値下がり銘柄数870と、値下がりが優勢だった。



個別ではＧＭＯペパボ<3633>、東京機械製作所<6335>、トップカルチャー<7640>がストップ高。ナカノフドー建設<1827>、テノックス<1905>、湖池屋<2226>、大戸屋ホールディングス<2705>、佐藤食品工業<2814>など49銘柄は年初来高値を更新。ホーブ<1382>、誠建設工業<8995>、夢みつけ隊<2673>、レカム<3323>、ヨンキュウ<9955>は値上がり率上位に買われた。



一方、創建エース<1757>がストップ安。岡本硝子<7746>、アセンテック<3565>、串カツ田中ホールディングス<3547>、システム ディ<3804>、ＣＡＩＣＡ ＤＩＧＩＴＡＬ<2315>は値下がり率上位に売られた。



