ETF売買動向＝17日前引け、上場アジリト、ｉＦＳＰ無が新高値 ETF売買動向＝17日前引け、上場アジリト、ｉＦＳＰ無が新高値

17日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比25.2％減の1413億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同31.5％減の1039億円だった。



個別ではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 半導体 <346A> 、上場インデックスファンド世界株式（ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ） <1554> 、グローバルＸ レジャー＆エンターテインメント <2645> 、上場インデックスファンド日経ＥＳＧリート <2566> 、グローバルＸ レジデンシャル・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2097> など33銘柄が新高値。中国Ｈ株ベア上場投信 <1573> 、東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2238> 、上場インデックスファンドＳ＆Ｐ インバース <2240> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＯｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００ <2553> が5.32％高、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ野村ＡＩビジネス７０ <2067> が3.51％高と大幅な上昇。



一方、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> は4.24％安、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は3.70％安と大幅に下落した。



日経平均株価が93円高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金591億900万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均886億5100万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が126億1300万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が93億7000万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が72億3900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が58億5600万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が39億5500万円の売買代金となった。



