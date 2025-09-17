17日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数264、値下がり銘柄数288と、売り買いが拮抗した。



個別ではプレシジョン・システム・サイエンス<7707>が一時ストップ高と値を飛ばした。マテリアルグループ<156A>、サンクゼール<2937>、ＧＶＡ ＴＥＣＨ<298A>、リネットジャパングループ<3556>、チームスピリット<4397>など15銘柄は年初来高値を更新。オンデック<7360>、コンヴァノ<6574>、ユカリア<286A>、ＩＮＴＬＯＯＰ<9556>、フラー<387A>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＲＯＸＸ<241A>が年初来安値を更新。笑美面<9237>、アシロ<7378>、学びエイド<184A>、Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ<218A>、関通<9326>は値下がり率上位に売られた。



