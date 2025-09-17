　17日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 59109　　 -35.4　　　 34640
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 12613　　 -23.3　　　　7772
３. <1360> 日経ベア２　　　　9370　　　 8.8　　　 190.7
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　　7239　　 -13.1　　　 41080
５. <1540> 純金信託　　　　　6747　　　-1.5　　　 17135
６. <1579> 日経ブル２　　　　5856　　 -21.7　　　 373.0
７. <1321> 野村日経平均　　　3955　　 -56.7　　　 46400
８. <2641> ＧＸリー日株　　　2778　　4950.9　　　　3664
９. <1306> 野村東証指数　　　2398　　　45.0　　　3279.0
10. <2564> ＧＸ高配日株　　　2078　　2087.4　　　　3186
11. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2026　　 -15.2　　　　 313
12. <1542> 純銀信託　　　　　1454　　　-4.3　　　 19945
13. <2644> ＧＸ半導日株　　　1220　　 -16.3　　　　2084
14. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1140　　 -21.7　　　 53250
15. <2036> 金先物Ｗブル　　　 880　　 -18.1　　　119600
16. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 789　　 -12.3　　　2104.0
17. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 771　　 -30.6　　　　2203
18. <1545> 野村ナスＨ無　　　 738　　 -13.4　　　 35860
19. <314A> ｉＳゴールド　　　 726　　　-3.2　　　 256.3
20. <1398> ＳＭＤリート　　　 721　　　20.6　　　1990.0
21. <1568> ＴＰＸブル　　　　 697　　 -50.9　　　 608.3
22. <1655> ｉＳ米国株　　　　 686　　 -13.2　　　 697.5
23. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 677　　 178.6　　　 322.7
24. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 669　　　28.9　　　　1133
25. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 617　　 -42.1　　　 49660
26. <200A> 野村日半導　　　　 580　　　25.5　　　　1892
27. <1328> 野村金連動　　　　 515　　 -12.4　　　 12915
28. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 514　　 -19.9　　　 27845
29. <1330> 上場日経平均　　　 511　　 -78.3　　　 46440
30. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 505　　　 6.3　　　　3033
31. <1308> 上場東証指数　　　 479　　　43.8　　　　3240
32. <1489> 日経高配５０　　　 425　　 -58.0　　　　2587
33. <1580> 日経ベア　　　　　 415　　　44.6　　　1266.5
34. <1320> ｉＦ日経年１　　　 408　　 -54.8　　　 46220
35. <1597> ＭＸＪリート　　　 370　　 -30.8　　　　1992
36. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 310　　 -23.3　　　 648.3
37. <1329> ｉＳ日経　　　　　 279　　 -69.8　　　　4649
38. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 272　　 -70.7　　　 56080
39. <1476> ｉＳＪリート　　　 266　　　10.8　　　　2019
40. <1358> 上場日経２倍　　　 264　　 -33.3　　　 65350
41. <1678> 野村インド株　　　 233　　 130.7　　　 336.0
42. <1615> 野村東証銀行　　　 229　　 -58.3　　　 449.4
43. <1356> ＴＰＸベア２　　　 226　　　20.9　　　 208.9
44. <1547> 上場ＳＰ５百　　　 219　　 125.8　　　 10555
45. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 209　　 -32.4　　　 46900
46. <1345> 上場リート隔　　　 207　　　55.6　　　1969.5
47. <2843> 上場豪債ヘ有　　　 203　 20200.0　　　　4005
48. <2559> ＭＸ全世界株　　　 199　　 -40.1　　　 23545
49. <2094> ＲＥＩＴイン　　　 196　　 157.9　　　　 786
50. <1629> 野村商社卸売　　　 185　　　31.2　　　 99200
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース