ETF売買代金ランキング＝17日前引け
17日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 59109 -35.4 34640
２. <1357> 日経Ｄインバ 12613 -23.3 7772
３. <1360> 日経ベア２ 9370 8.8 190.7
４. <1458> 楽天Ｗブル 7239 -13.1 41080
５. <1540> 純金信託 6747 -1.5 17135
６. <1579> 日経ブル２ 5856 -21.7 373.0
７. <1321> 野村日経平均 3955 -56.7 46400
８. <2641> ＧＸリー日株 2778 4950.9 3664
９. <1306> 野村東証指数 2398 45.0 3279.0
10. <2564> ＧＸ高配日株 2078 2087.4 3186
11. <1459> 楽天Ｗベア 2026 -15.2 313
12. <1542> 純銀信託 1454 -4.3 19945
13. <2644> ＧＸ半導日株 1220 -16.3 2084
14. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1140 -21.7 53250
15. <2036> 金先物Ｗブル 880 -18.1 119600
16. <1343> 野村ＲＥＩＴ 789 -12.3 2104.0
17. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 771 -30.6 2203
18. <1545> 野村ナスＨ無 738 -13.4 35860
19. <314A> ｉＳゴールド 726 -3.2 256.3
20. <1398> ＳＭＤリート 721 20.6 1990.0
21. <1568> ＴＰＸブル 697 -50.9 608.3
22. <1655> ｉＳ米国株 686 -13.2 697.5
23. <1475> ｉＳＴＰＸ 677 178.6 322.7
24. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 669 28.9 1133
25. <1326> ＳＰＤＲ 617 -42.1 49660
26. <200A> 野村日半導 580 25.5 1892
27. <1328> 野村金連動 515 -12.4 12915
28. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 514 -19.9 27845
29. <1330> 上場日経平均 511 -78.3 46440
30. <1671> ＷＴＩ原油 505 6.3 3033
31. <1308> 上場東証指数 479 43.8 3240
32. <1489> 日経高配５０ 425 -58.0 2587
33. <1580> 日経ベア 415 44.6 1266.5
34. <1320> ｉＦ日経年１ 408 -54.8 46220
35. <1597> ＭＸＪリート 370 -30.8 1992
36. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 310 -23.3 648.3
37. <1329> ｉＳ日経 279 -69.8 4649
38. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 272 -70.7 56080
39. <1476> ｉＳＪリート 266 10.8 2019
40. <1358> 上場日経２倍 264 -33.3 65350
41. <1678> 野村インド株 233 130.7 336.0
42. <1615> 野村東証銀行 229 -58.3 449.4
43. <1356> ＴＰＸベア２ 226 20.9 208.9
44. <1547> 上場ＳＰ５百 219 125.8 10555
45. <1367> ｉＦＴＰＷブ 209 -32.4 46900
46. <1345> 上場リート隔 207 55.6 1969.5
47. <2843> 上場豪債ヘ有 203 20200.0 4005
48. <2559> ＭＸ全世界株 199 -40.1 23545
49. <2094> ＲＥＩＴイン 196 157.9 786
50. <1629> 野村商社卸売 185 31.2 99200
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
