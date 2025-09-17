12日（金）に開幕した2025バレーボール男子世界選手権（世界バレー）。 大会5日目の16日（火）は予選ラウンド プールA、C、F、Hでそれぞれ2戦ずつ、計8試合が行われた。

プールAの開催国フィリピン代表がエジプト代表相手に3-1で勝利し1勝目をあげ、ホームの会場を盛り上げた。そしてプールCではフィンランド代表がオリンピックチャンピオンのフランス代表をフルセットで下すという大波乱も。プールCはどの国が予選ラウンドを勝ち上がるのか、最後まで分からない展開となっている。

その他、プールHのブラジル代表はチェコ代表に白星をあげ2連勝とし、南米の強豪国が順当に決勝ラウンド進出を決めた。また初戦に黒星を喫していたプールAのイラン代表とプールFのウクライナ代表は予選ラウンド2戦目に勝利し、予選ラウンド突破に望みをつなげている。

大会6日目の17日（水）はプールB、D、E、Gでそれぞれ2戦ずつ、計8試合が行われる。男子日本代表は、今季の代表シーズン最終戦となる予選ラウンド第3戦で、FIVB世界ランキング75位のリビア代表と対戦する。

【世界バレー男子2025 9月16日結果】

ブラジル 3-0 チェコ

第1セット 25-11｜第2セット 25-22｜第3セット 25-18



アルゼンチン 3-1 韓国

第1セット 25-22｜第2セット 23-25｜第3セット 25-21｜第4セット 25-18



イラン 3-1 チュニジア

第1セット 23-25｜第2セット 25-20｜第3セット 25-23｜第4セット 25-16



ウクライナ 3-0 アルジェリア

第1セット 25-17｜第2セット 25-12｜第3セット 25-11



フィリピン 3-1 エジプト

第1セット 29-27｜第2セット 23-25｜第3セット 25-21｜第4セット 25-21



フランス 2-3 フィンランド

第1セット 19-25｜第2セット 25-17｜第3セット 27-29｜第4セット 25-21｜第5セット 9-15



セルビア 3-0 中国

第1セット 25-18｜第2セット 25-19｜第3セット 29-27



イタリア 2-3 ベルギー

第1セット 23-25｜第2セット 20-25｜第3セット 25-22｜第4セット 25-21｜第5セット 13-15



【世界バレー男子2025 9月17日対戦カード】

11:00～ ポルトガル vs コロンビア

11:30～ カタール vs ルーマニア

14:30～ ブルガリア vs チリ

15:00～ カナダ vs トルコ

18:30～ アメリカ vs キューバ

19:00～ ポーランド vs オランダ

22:00～ スロベニア vs ドイツ

22:30～ 日本 vs リビア

