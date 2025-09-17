ÂçÃÏ¿¿±û¡¡52Ç¯´ÖÂ³¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡Ö±ó¤¯¤Ï²Æì¡¢Ãæ¹ñ¤«¤éÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤È¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÂçÃÏ¿¿±û¡Ê69¡Ë¤¬17Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃÏ¤Ï¡ÖÆüÍËÆü¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î¤ªÃã²ñ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö³ÆÃÏ¤«¤é¡¢±ó¤¯¤Ï¡¢²Æì¡¢Ãæ¹ñ¤«¤éÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤È¡¡º£Ç¯¤â³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÃã²ñ¡×¡Ö¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤È¤Ï¸À¤ï¤º52Ç¯´Ö¤º¤Ã¤È¤ªÃã²ñ¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡×¡Ö³Ú¤·¤¤»þ´Ö¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢¥Í¥³¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥·¥ã¥Ä¤ò±©¿¥¤ê¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤ËÊõÄÍ¤Î½éÉñÂæ¤«¤é50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÂçÃÏ¡£ºòÇ¯8·î¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÀèÆü¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥â¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ªÃã²ñ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥á¥¬¥Í»Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î¤ªÃã²ñ¤Ï½é¤á¤Æ¤«¤â¡Ä¡ª¡©¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£