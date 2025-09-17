庄司智春が5歳次女を“エスコート” 妻・藤本美貴が公開「西島秀俊さんかと思いました」「後ろ姿がミキティ」「紳士」
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春（49）の妻でタレントの藤本美貴（40）が17日、自身のインスタグラムを更新。夫の庄司が次女（愛称：おまめちゃん／5）を“エスコート”する親子ショットを公開した。
【写真】「後ろ姿がミキティ」5歳次女を“エスコート”する庄司智春
藤本は「とーたんは いつもプリンセス扱いしてくれます」のコメントとともに、庄司がドレスのようなピンクのワンピースを身にまとった次女の手を引いている写真をアップした。
この投稿にファンからは「写真だけ見たら西島秀俊さんかと思いました 庄司さん、黒コーデ素敵ですね！」「お父様は頼もしいナイト 騎士ですね」「紳士」「あら！おまめちゃん後ろ姿がミキティだ」「ジェントルメ〜ンなプ〜リ〜ンス！」「娘ちゃんの横顔がミキティですね」「庄司パパ素敵」などのコメントが寄せられている。
