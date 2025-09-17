お笑いコンビ、アンジャッシュの児島一哉が17日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。東京都内にある「やる気スイッチグループ」の運営する個別指導塾「スクールIE」の45歳の元教室長が不同意わいせつ容疑で逮捕された事件で、怒りをあらわにした。

元教室長は、今年3月と5月に教え子の女子中学生に個別指導中、わいせつな行為をした疑いが持たれている。この塾では1対1または1対2で授業を行う。当時、元教室長が生徒の隣に座って、1対1で指導にあたっていたという。「生徒が何も言わなかったので、触っても大丈夫だと思った」などと供述している。

児島は、「何も言わなかったからって、怖くて言えなかったんだし、大ごとにしたくないからなかなかお母さんにも言いづらかったんだろう」と、女子生徒を思いやった。さらに、元教室長に対し、「とんでもないことをしているし、マンツーマンの授業を売りにしているところもいっぱいある。やる気スイッチの中だけではなく、まじめにやっている先生や塾にめちゃくちゃ迷惑かけているなと思います」と目をつり上げていた。