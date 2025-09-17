「目が点になるほど驚いた」タクシーが突然の“強行突破”…初心者マークの車が赤信号飛び出すなどあわや事故の瞬間

「かなり危険」対向車線逆走し左折

愛知・みよし市で8日午前7時頃、信号待ちの列を強行突破するように左折していく白い車をカメラが捉えた。信号は赤のままだ。

撮影者：

左折にしては、速いスピードで曲がっていったと思う。かなり危険だと思います

目撃者がそう思うのも無理はない。こちら側の車線は2車線で、1番右は対向車線だ。

車は、撮影者の数台後ろから車列を追い越すと、対向車線を逆走し始めた。

そのままスピードを緩めることなく、信号無視して交差点を左折していたのだ。

撮影者：

こういった「想定外の運転をする人がいる」ということも考えて運転したいなと思います

タクシーも危険な強行突破

強行突破は8月22日午前9時過ぎ、神奈川・大和市でも。

前を走るタクシーが交差点に差し掛かったその時…

直進レーンからいきなり左へと曲がって行ったのだ。

撮影者：

目が点になるほど驚いた。規範になる運転をする人が違反するのはどうかと思う

初心者マークの車が飛び出し

さいたま市では7日午後1時半過ぎ、あわや衝突事故寸前の瞬間をカメラが捉えた。

交差点で右側から車が飛び出してきた。

お互い急ブレーキで事なきを得るが、相手側の信号は赤だ。

撮影者によると、乗っていたのは20代とみられる男性2人で、車には初心者マークが貼られていた。

撮影者：

相手はびっくりした顔をしていました

