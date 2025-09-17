本拠地フィリーズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地フィリーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。初回のマウンドでナ・リーグ本塁打王争いをするカイル・シュワーバー外野手と“直接対決”し、見逃し三振に仕留めた。

シュワーバーがリーグ最多の53本塁打、大谷が同2位の49本塁打で迎えた一戦。本塁打王を争う2人が投打で激突するという、メジャーでは大谷でしかありえない光景が実現した。エンゼルス時代にも同じようなケースはあったが、ドジャース移籍後は初めての“直接対決”だ。

初回のマウンドで1番ベイダーを二ゴロに打ち取り、2番シュワーバーと対峙。初球は163.7キロでファウル。カーブ、カットボールで追い込み、最後は143キロのスライダーで見逃し三振を奪った。

ネット上のファンも大興奮。「痺れるわ」「こんな場面は中々見られない！」「MLBでホームラン王争いしてる相手を自分の投球で抑えるって、すごい話だな」「リアルタイムで見れて幸せや」「えぐいな」「シュワーバーにホームラン打たせないために102マイル出すの面白すぎる」「シュワーバー相手に163キロを投げる大谷さん、本気を感じる」などと反響が集まっていた。



（THE ANSWER編集部）