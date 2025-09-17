【専門家の目｜高萩洋次郎】鎌田大地のスルーパスに脚光

イングランド1部のクリスタル・パレスは現地時間9月13日、プレミアリーグ第4節でサンダーランドと対戦し0-0のドローに終わった。

この試合でクリスタル・パレスの日本代表MF鎌田大地が見せた絶妙スルーパスについて、元日本代表MF高萩洋次郎氏が「パススピードとパスのコースが完璧」と言及している。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）

◇ ◇ ◇

クリスタル・パレスがホームに昇格組のサンダーランドを迎えた一戦。試合はホームのクリスタル・パレスが試合を通して何度もサンダーランドゴールを脅かし、鎌田も2本のミドルを放つが相手GKにセーブ。最後までネットを揺らせずにスコアレスドローで終わった。

そんななか、鎌田が決定機を演出したスルーパスが脚光。前半36分、相手からボール奪い、中央で味方からパスを受けた鎌田はダイレクトで前線のFWジェレミ・ピノへ絶妙なスルーパスを供給。しかしこのパスを受けたピノはGKと1対1になるも、シュートは枠外へと外れた。

このシーンについて「もう早くボール渡せって思ったと思うんですよね。『早く早く俺に渡せパスコース空いてるから』っていう流れで、僕もああいうプレーの時に、パスコースが見えてる時は早く渡してくれっていう風に思う。『早くあそこ出したい、ちゃんと右足に出してくれよ』みたいな。自分の右足に出してくれれば、あそこのスルーパス狙えるよっていう状態でボールを受けてるんで」と、選手心理を解説した。

「あとは試合の展開上、トランジションで相手からボール奪って相手がちょっとふっと気が抜けたというか、一瞬抜けたタイミングでこのシチュエーションを作ってるんですけど、そのシチュエーションで味方の位置を逃がしてないっていうところと、パススピードとパスのコースが完璧だなっていう思います。決めて欲しかったって思っていただろうなって。相手が足止まってる時にクリスタル・パレスの方は足を止めずにトランジションでゴールに向かって走る選手が何人もいて、それで鎌田選手はそこを見逃さなかったっていうところですね」

昨季序盤こそプレミアリーグに適応する時間を要したが徐々にフィットし、チームのFA杯優勝に貢献した鎌田。プレミアリーグ2年目でどのようなプレーを見せるのか、恩師であるオリバー・グラスナー監督の下、期待が寄せられる。（FOOTBALL ZONE編集部）