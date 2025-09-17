サクラクレパスは、6色の黒インキから好きな黒を選べるボールペン「ボールサインiD シングル」を2025年10月下旬より販売開始いたします。カラーはピュアブラック・ナイトブラック・フォレストブラック・モカブラック・ミステリアスブラック・ペンシルブラックの6色。実売価格は440円（税込）。

「ボールサインiD シングル」

記事のポイント フォーマルなブラックから個性的なブラックまで6色の“黒”を揃えたボールペン。ボール径も0.5mmから極細0.3mmまで3種類から選ぶことができます。ビジネスからカジュアルまで幅広いシーンで活躍してくれそうなペンです。

「ボールサインiD」は、“自分の色を選ぶ”＝“独自性(identity)”より付けられた名称で、6色の黒インキから自分に合った色味を選べ、ビジネスシーンでもさりげなく個性を表現することができるシリーズです。

2020年に発売された「ボールサインiD」のコンセプトを継承し、本体軸は六角形と丸形を組み合わせたオリジナルの「iD形状」を採用。木目のようなシボ加工を追加し、凹凸感が加わることでグリップ効果を高めています。

加えて他のシリーズと異なる新形状の金属製のクリップを採用、これまでとは一味違った雰囲気を醸し出しています。

ペン先には従来通り金属が使われており、低重心を実現することで安定した書き心地を実現しています。

さらに、従来の0.4mmと0.5mmのボール径に加え、シリーズ初となる0.3mm(超極細)をラインナップ。0.3mmのペン先にはニードルチップを採用し、資料への細かなところへも快適に書き込めます。

↑0.3/0.4/0.5mmの筆記線。

サクラクレパス 「ボールサインiD シングル」 発売日：2025年10月下旬 実売価格：440円（税込）

The post 6色の黒インキから好きな“黒”を選べるボールペン「ボールサインiD シングル」 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.