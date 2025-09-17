山崎紘菜、野球ユニ×ミニスカで美脚スラリ「圧巻のスタイル」「似合う」と反響
【モデルプレス＝2025/09/17】女優の山崎紘菜が15日、自身のInstagramを更新。野球のユニフォームにミニスカートを合わせた姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】山崎紘菜、美脚際立つミニスカ姿
山崎は「本日、横浜スタジアムで行われた横浜DeNAベイスターズの試合にて『BSTBS月間グッドプレイヤー賞』のプレゼンターを務めさせていただきました」と報告。横浜DeNAベイスターズのユニフォームに、黒いミニスカートを合わせ、スラリとした美しい脚を披露した。
この投稿に、ファンからは「圧巻のスタイル」「美脚に目がいく」「野球ユニフォームも似合う」「可愛すぎる」「かっこよくて可愛い」「憧れ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】山崎紘菜、美脚際立つミニスカ姿
◆山崎紘菜、野球ユニフォーム姿で圧巻のスタイルを披露
山崎は「本日、横浜スタジアムで行われた横浜DeNAベイスターズの試合にて『BSTBS月間グッドプレイヤー賞』のプレゼンターを務めさせていただきました」と報告。横浜DeNAベイスターズのユニフォームに、黒いミニスカートを合わせ、スラリとした美しい脚を披露した。
この投稿に、ファンからは「圧巻のスタイル」「美脚に目がいく」「野球ユニフォームも似合う」「可愛すぎる」「かっこよくて可愛い」「憧れ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】