¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/17¡Û¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ë¥Ã¥Á¥§¤Î¹¾¾å·É»Ò¤¬9·î16Æü¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£2ºÐ¤ÎÌ¼¡¦¤µ¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Î¡È¥×¥ê¥ó¥»¥¹´ü¡ÉÆÍÆþ¤òÊó¹ð¤·¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¹¾¾å¤Ï¡Öí¿VS¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡ª¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤È¡¢³¨Ê¸»ú¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö¤È¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Î¥¥à¥¿¥¯´ü¤¬Íè¤¿¤³¤È¤Ï¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¤µ¤Ã¤Á¤ã¤ó¤â¡Ä¥×¥ê¥ó¥»¥¹´ü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÀèÇÚ½÷¤Î»Ò¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¿¡Ø½÷¤Î»Ò¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ªÉ±ÍÍ¤À¤«¤é¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¡×¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Ì¼¤Ï¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Ê¤Î¡Á¡×¡Ö¥É¥ì¥¹¤¬Ãå¤¿¤¤¤Î¡Á¡×¡ÖÄÞ¥¥é¥¥é¤Ë¤·¤Æ¡Á¡×¤È¤ªÉ±ÍÍ´êË¾¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Î¥³¥Ã¥×¤Ç¤·¤«°û¤ßÊª¤ò°û¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥½¥Õ¥¡¤ËºÂ¤ê¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Î³¨ÊÁ¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ô¥ó¥¯¤Î¥³¥Ã¥×¤ò¼ê¤Ë¡¢ÆÀ°Õ¤²¤Ë°û¤ßÊª¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ëÌ¼¤Î»Ñ¤È¤È¤â¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ì¼¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¼¸¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Þ¥Þ¤ËÅÜ¤é¤ì¤ë¤È¡Ä¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¡Ä¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ·âÄÀ¡×¤È´°ÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡Öº£²æ¤¬²È¤Ç¡¢¤³¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Ë¾¡¤Æ¤ë¼Ô¤Ï¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡Öí¿VS¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¢¡¢Àï¤¤¤ÏÂ³¤¯¡¢¡¢¡×¤È°é»ù¤ÎÊ³Æ®¤Ö¤ê¤ò¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ËÅÁ¤¨¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö²Ä°¦¤¤²á¤®¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤ÆÈù¾Ð¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Þ¤¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¡×¡Öí¿¤âÂç»ö¤À¤±¤É¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Ç¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¸À¤¤Ìõ¡×¡Öí¿VS¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤½¤ê¤ã¤¢Éé¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤È¤Ã¤Á¤ã¤ó¥¥à¥¿¥¯´ü¤Ë¤µ¤Ã¤Á¤ã¤ó¥×¥ê¥ó¥»¥¹´ü¡¢¤ª¤â¤·¤í¡¼¤¤¡×¡Ö¤É¤³¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹¾¾å¤Ï¡¢2015Ç¯¤Ë8ºÐÇ¯¾å¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£2020Ç¯9·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¡È¤È¤Ã¤Á¤ã¤ó¡É¡¢2022Ç¯10·î¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¡È¤µ¤Ã¤Á¤ã¤ó¡É¤Î½Ð»º¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¥Ë¥Ã¥Á¥§¹¾¾å·É»Ò¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
