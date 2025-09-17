JO1白岩瑠姫、テレビドラマ初出演！ 『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』で無免許の天才外科医役
齊藤京子と水野美紀がダブル主演する10月7日スタートのドラマ『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（カンテレ・フジテレビ系／毎週火曜23時）の追加キャストとして、白岩瑠姫（JO1）の出演が発表された。テレビドラマ初出演の白岩は、主人公に全身整形を施す無免許の天才外科医を演じる。
【写真】白岩瑠姫、美しさ爆発の撮りおろしショット！
このドラマは、幼稚園のママ友いじめが原因で娘を亡くした55歳の母・篠原玲子（水野美紀）が、全身整形で25歳の“新米ママ”篠原レイコ（齊藤京子）に生まれ変わり、娘を死に追いやったママ友グループに潜入する、復讐（ふくしゅう）エンターテインメント。原作は、あしだかおる・アオイセイによる同名漫画。
白岩が演じる成瀬は、お金を積まれたらどれだけ危ない整形手術でも請け負う謎の天才外科医。ママ友たちへの復讐に燃える玲子の前に突如現れ、見た目も声も変える驚きの全身整形を行う。しかし、成瀬が玲子に施した新しい“顔”には、ある意味が隠されていて―。
白岩は役どころについて、「最初は“謎の人物”に見えると思いますが、回を重ねるごとに成瀬の人となりや、玲子との関係性が明らかになっていくので、そこがドラマの見どころだと思います。ありがたいことに、物語のキーとなる人物を演じさせていただくので、責任を持って務めきりたいです」とした上、「僕は初めてのドラマで、一から役と向き合うためにお芝居のレッスンに通っています。一生懸命頑張るので、温かく見守ってください！」とメッセージを寄せた。
火ドラ★イレブン『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』は、カンテレ・フジテレビ系にて10月7日より毎週火曜23時（初回のみ23時15分）放送。
※白岩瑠姫（JO1）のコメント全文は以下の通り。
＜白岩瑠姫（JO1）コメント全文＞
■オファーを受けたときの心境はいかがでしたか？
初めてのドラマなのでびっくりしましたが、ステキな機会をいただけたことがうれしくて、すぐに原作を購入して勉強しました。最初にタイトルを聞いたときは「怖いな、大丈夫かな」と思っていましたが、原作や脚本はあっという間に読み終えてしまうほどおもしろくて、自然と不安な気持ちが消えました。すごく好きなストーリーです！
■周りの皆さんの反応はいかがでしたか？
JO1のメンバーと共有しているスケジュールに、このドラマのタイトルが入ると「なにこれ!?」と連絡がきました（笑）。かなり目を引くタイトルなので、みんな気になって聞いてくれて、うれしかったです。
■演じる成瀬の印象はいかがですか？
最初は“謎の人物”に見えると思いますが、回を重ねるごとに成瀬の人となりや、玲子との関係性が明らかになっていくので、そこがドラマの見どころだと思います。ありがたいことに、物語のキーとなる人物を演じさせていただくので、責任を持って務めきりたいです。
僕自身、昔から「何を考えているかわからない」「変わっているね」と言われることが多いので、ミステリアスな部分は成瀬とリンクしているかもしれません（笑）。原作の成瀬は見た目がすごくかっこいいので、僕も負けないように頑張ります！
■撮影で楽しみにしていることはありますか？
初めてご一緒させていただく方ばかりなので、皆さんとお芝居をできることが楽しみです。齊藤京子さんは音楽番組でご一緒したことはありますが、お話しするのは今回が初めてですし、水野美紀さんは昔からテレビで拝見している方なので、すごく緊張します。水野さんと息を合わせてお芝居をすることが、楽しみでありつつ不安ですが、2人きりのシーンから1話が始まるので、気合いを入れて頑張ります！
■視聴者の皆さんにメッセージをお願いします！
タイトルだけ見たら「怖い」と思う方がいるかもしれませんが、主人公が全身整形をしたり、ママ友への仕返しの方法を毎回変えていたり、一見ぶっ飛んだように見える設定が復讐劇とマッチしていて、すごくおもしろいです。物語が進むにつれて、いろいろな謎が解き明かされていくので、僕たちと一緒に最初から最後まで楽しんでもらいたいと思います。
僕は初めてのドラマで、一から役と向き合うためにお芝居のレッスンに通っています。一生懸命頑張るので、温かく見守ってください！
