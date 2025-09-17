¥Õ¥¸¥â¥ó¡¢¼¡½÷¤È¤ª¤½¤í¥³¡¼¥Ç¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö2¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤Í¡×¡Ö¤¤¤¤¥Ñ¥Ñ¡ª¡¡Âº·É¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖFUJIWARA¡×¤Î¡È¥Õ¥¸¥â¥ó¡É¤³¤ÈÆ£ËÜÉÒ»Ë¤¬¡¢17Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼¡½÷¤È¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥¸¥â¥ó¤È¼¡½÷¤Î¤«¤ï¤¤¤¹¤®2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê¤Û¤«5Ëç¡Ë
¡¡Ì¼¤¿¤Á¤È¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÅÙ¡¹Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ëÆ£ËÜ¡£º£²ó¤Ï¡Ö¼¡½÷¤È¤ª¤½¤í¥³¡¼¥Ç¤Ç¥é¥ó¥É¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¡ª¡¡¥µ¥Þ¡¼¥¯¡¼¥ë¥ª¥Õ¤Ç¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¤Ë¤µ¤ì¤¿¡ª¡¡³«±à¤«¤éÊÄ±à¤Þ¤Ç12»þ´ÖÍ·¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Ð¤è¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼¡½÷¤È¤«¤ï¤¤¤¤¤ª¤½¤í¥³¡¼¥Ç¤ò¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¿Æ»Ò¤Ç¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤òËþµÊ¤¹¤ë³Ú¤·¤½¤¦¤Ê»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬»Ç¤¨¤ë¡£
¡¡ÃçÎÉ¤·¿Æ»Ò¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡Ö2¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤Í¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤¥Ñ¥Ñ¤À¤·¡¢Ì¼¤Á¤ã¤ó¤â´î¤ó¤À»ö¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ö¤¤¤¤¥Ñ¥Ñ¡ª¡¡Âº·É¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
◼︎Æ£ËÜÉÒ»Ë¡Ê¤Õ¤¸¤â¤È ¤È¤·¤Õ¤ß¡Ë
1970Ç¯12·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£1989Ç¯4·î¡¢¸¶À¾¹§¹¬¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖFUJIWARA¡×¤ò·ëÀ®¡£2010Ç¯8·î¤Ë¤ÏÈÖÁÈ¤Ç¤Î¶¦±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤È·ëº§¡£2012Ç¯8·î¤ËÄ¹½÷¤¬¡¢2015Ç¯11·î¤Ë¤Ï¼¡½÷¤¬ÃÂÀ¸¡£2019Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖFUJIWARA¡¦Æ£ËÜÉÒ»Ë¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@fujimooongram¡Ë
